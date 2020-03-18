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Госрегулирование цен на сахар продлено до конца 2020 года

18 марта 2020 15:17
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Новости Беларуси. Стоимость сахара останется под контролем правительства как минимум до конца 2020 года. Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала продление срока госрегулирования цен на этот продукт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основанием для введения такой меры было ухудшение эффективности работы организаций сахарной отрасли Беларуси вследствие перепроизводства продукта как в странах ЕАЭС, так и на мировом рынке. Еще в октябре 2019 года на весь реализуемый в наших магазинах сахар установлена минимальная цена – 1,5 рубля за килограмм, а также ограничены предельные торговые надбавки. Это позволило стабилизировать ситуацию на рынке и поддержать отечественных производителей. Продление сроков призвано помочь закрепить этот эффект.

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# Еда # Экономика # Сергей Савицкий

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