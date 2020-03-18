Госрегулирование цен на сахар продлено до конца 2020 года

Новости Беларуси. Стоимость сахара останется под контролем правительства как минимум до конца 2020 года. Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала продление срока госрегулирования цен на этот продукт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основанием для введения такой меры было ухудшение эффективности работы организаций сахарной отрасли Беларуси вследствие перепроизводства продукта как в странах ЕАЭС, так и на мировом рынке. Еще в октябре 2019 года на весь реализуемый в наших магазинах сахар установлена минимальная цена – 1,5 рубля за килограмм, а также ограничены предельные торговые надбавки. Это позволило стабилизировать ситуацию на рынке и поддержать отечественных производителей. Продление сроков призвано помочь закрепить этот эффект.