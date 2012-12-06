В Столбцах строят завод по производству двигателей Евро 5 и Евро 6 и мощностью до 800 лошадиных сил

Новости Беларуси. Сегодня в Столбцах официально запустили крупный экономический проект: строительство завода высокопрочного чугунного литья. Цена вопроса - 110 миллионов евро. Через два года здесь готовы выпустить первую продукцию, а к 2017 завод будет работать на полную мощность. Здесь будут использоваться самые передовые в мире технологии.

Высокоэкологичные двигатели стандартов евро 5 и евро 6, а также двигатели мощностью до 800 лошадиных сил белорусского производства — выпуск наладит новое предприятие в Столбцах на базе минского моторного завода. Закладкой капсулы сегодня стартовала первая очередь строительства.

Лобач Николай, Генеральный директор Минского моторного завода:

Мы планируем выпуск всей линейки двигателей от 30 до 1000 лошадиных сил, чтобы обеспечить экономическую безопасность всех наших машиностроительных предприятий Республики Беларусь. Окупаемость - 7 лет. Собственность Минского моторного завода.

Сегодня завод выпускает более 40 модификаций двигателей. Класс Евро-4, Stage-3А и Stage - 3В — международные стандарты к экологической безопасности. Белорусскому флагману моторостроения они уже по плечу. Новый завод высокопрочного чугунного литья станет трамплином для дальнейшего развития отрасли.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Проект является знаковым для промышленности Беларуси, потому что, во-первых, он уникален по своим технологиям, это действительно самые передовые технологии в мире. 50 тысяч тонн высокопрочного и высокоточного чугунного литья крайне необходимы для нашего машиностроения.

Стоимость проекта - более 100 миллионов евро. Первая продукция запланирована на 2014 год. Еще через три-четыре года мощность чугунного литья достигнет 50 тысяч.

Все лучшее отечественного производства и ведущие мировые бренды — на вооружении только высокотехнологичное оборудование. Профессиональные кадры. И, как следствие, высокие зарплаты. Благодаря новым рабочим местам общая численность сотрудников дойдет практически до тысячи.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Замечательно, я считаю, что завод строится в Столбцах. Это, фактически, город-спутник. Что такое город-спутник? Это хорошая инфраструктура, то есть коммуникации, транспортодоступность другим населенным пунктам и столице и, конечно, рабочие места, высокоинтеллектуальные рабочие места.

Новые цеха позволят удовлетворить нужды не только Минского моторного завода, но и смежных предприятий. Возрастет экспорт. Уже сейчас сотрудничество налажено с Россией, другими странами СНГ, а также с государствами дальнего зарубежья — в их числе Канада, Венгрия, Эквадор, Алжир.

Еще одна задача для нового завода — замещение импорта - по прогнозам поможет сэкономить до 25 миллионов долларов в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.