Президент Туркменистана поблагодарил Александра Лукашенко за фундаментальный подход

Новости Беларуси. Президенты Беларуси и Туркменистана подтвердили намерения углублять плодотворное сотрудничество в разных сферах. Сегодня в Ашхабаде перед заседанием Совета глав-государств СНГ Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов провели двусторонние переговоры и отметили высокую динамику в развитии белорусско-туркменских отношений. Политический диалог подкрепляется реальной экономикой. Товарооборот за последние 4 года увеличился почти в 5 раз при положительном сальдо для Беларуси в 161 миллион долларов. В настоящее время наиболее значимым совместным проектом является строительство белорусскими специалистами «под ключ» Гарлыкского горно-обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:

Я Вам очень благодарен, Вам, Вашей команде, потому что все идет фундаментально. Надо отметить несомненно и тот крупный объект, который Вы у нас построите, это горно-обогатительный комплекс, даже, может быть, наверное, самый крупный объект в регионе, который очень много даст, я имею ввиду, в результатах по сельскому хозяйству.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я очень благодарен Вам за те добрые слова, которые Вы высказали в мой адрес, белорусскому народу, поверьте, у нас такое же отношение и к Вам, и к Вашему народу, особенно после того, как мы очень интенсивно с Вами начали развивать наше сотрудничество.

Я уверен, что перспективы здесь хорошие, и тот комбинат, который мы строим, я уверен, это у Вас только первая очередь. Когда Вы увидите его, Вы заходите построить и вторую, и третью, может, очередь, потому что запасы калийных удобрений у Вас колоссальные, колоссальные. У Вас, наверное, даже по концентрации этих запасов выше, чем в Беларуси. Наверное, это одно из мощнейших месторождений в мире и я уверен, что Вы его будете развивать, поэтому и у нас работы здесь хватит вместе с Вами.

Уверен, что уже не мы будем строить будущий комбинат, а Вы будете строить, а нас уже будете привлекать для каких-то консультаций и помощи. Я бы этого хотел, в этом суть нашего сотрудничества, не просто построить и уйти, построить, обучить специалистов, передав наш опыт Вам, чтобы Вы долго помнили, что белорусы здесь были и они строили.

Шесть государств СНГ - Беларусь, Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан - планируют создать интегрированный валютный рынок. Подписано соответствующее соглашение. Оно позволит его участникам совершать обменные валютные операции на территории этих стран. Кроме этого образуют Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ. То есть речь идет об усилении борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всеми 11 участниками Саммита сегодня одобрена Декларация о дальнейшем развитии Содружества. Документ является своего рода признанием жизнеспособности СНГ. На этой площадке могут решатся многие вопросы регионального и межрегионального сотрудничества, экономической интеграции, а также коллективной безопасности постсоветских стран. Это, кстати, одна из позиций Беларуси касательно дальнейшего существования Организации. Потенциал СНГ необходимо развивать. Впрочем, переговоры глав государств Саммита СНГ не ограничились только основной тематикой. Общение в разных форматах и на самые разные темы проходило и непосредственно в кулуарах. У Александра Лукашенко в частности состоялась встреча с его украинским коллегой — Виктором Януковичем. В центре внимания были вопросы двусторонних отношений, а также взаимодействие Украины с Таможенным союзом.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ:

Рассмотрена и принята предложенная Декларация о дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества. Принято решение о подготовке к празднованию 70 годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. По предложению Президента Беларуси принято решение провести следующее заседание Совета глав государств в Республике Беларусь в октябре 2013 года.