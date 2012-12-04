Белорусские школьники разработали проект гидроэлектростанции, в которую готовы вложить деньги предприниматели

Новости Минской области. Бизнес-идея крупских школьников нашли поддержку у предпринимателей. По проекту старшеклассников в районе появится мини-гидроэлектростанция. Расчеты юные изобретатели вели на протяжении 4 лет. Предварительная стоимость проекта – 150 миллионов белорусских рублей, но окупиться она должна за несколько лет. Кстати, благодаря мини-гидроэлектростанции, затраты на электроэнергию только для гимназии сократятся на 17 миллионов рублей. В перспективе энергию предполагают даже продавать.

Григорий Поветко, учитель ГУО «Крупская районная гимназия»:

Аквариум здесь имитирует наше существующее водохранилище, а к нему мы уже спроектировали и рассчитали гидроэлектротурбину.

Они долго вынашивали свою идею создания мини-гидроэлектростанции мощностью 30 кВт в час. Подсчитывали все «за» и «против», и только теперь, через 4 года, работой юные изобретатели довольны. Расчет нашел поддержку у ученых.

Григорий Поветко, учитель ГУО «Крупская районная гимназия»:

Преимущество этого способа в том, что не требуются большие капитальные вложения на металлические детали, нам не нужно их заказывать и платить валюту, в нашей стране такие гидротурбины не производятся, а основные детали и узлы мы изготавливаем из древесины, это доступный материал.

Владимир Мезян, ученик ГУО «Крупская районная гимназия»:

Вода падает на лопасть и вращает ротор, винт передает это на генератор и получается энергия.

Подобный проект был разработан в 1945 году, но в жизнь его промышленники не ввели. Крупские ученики дополнили его своими идеями, в первую очередь, учитывались географические особенности.

Владимир Мезян, ученик ГУО «Крупская районная гимназия»:

Результат был получен не сразу, а методом проб и ошибок. Проект очень интересный, потому что он имеет большие перспективы на будущее.

Плотина есть, водохранилище – тоже. Расчеты подтверждены. Осталось только решить вопрос с экологией. Есть уверенность, что проект не должен остаться на бумаге: спонсора уже нашли. Это местный предприниматель, который не против помочь гимназистам.

Николай Кришталь, ученик ГУО «Крупская районная гимназия»:

Для нашей гимназии это, во-первых, очень выгодно, и для отдела образования, так как за гож наша гимназия экономит 17 миллионов рублей, а отдел образования экономит 56 миллионов рублей.

Андрей Маркович, ученик ГУО «Крупская районная гимназия»:

Эти копозиции, это все окрашено натуральными красителями.

Многочисленные проекты – живые. Они не только на бумаге, но и активно укореняются в жизнь. Например, биодизель из растительного масла заинтересовал ряд производителей.

Ирина Шамашова, директор ГУО «Крупская районная гимназия»:

Все проекты реальны, все они применяются у нас в гимназии. А что касается электростанции, то, конечно, мы планируем в будущем, что, может быть, это будет возможно.

В этих светлый головах новые идеи на будущее есть. Юные изобретатели продолжают череду экспериментов, ведут расчеты, подсчитывают выгоду и для себя, и для экономики района, собщили в программе «Минщина» на СТВ.