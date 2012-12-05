В белорусских магазинах могут снизить цены на 50%

Новости Беларуси. Белорусские магазины готовятся к праздничному ажиотажу. Ассортимент товаров к Новому году и Рождеству предлагают широкий. Завлекают покупателей всевозможными акциями и скидками.

В этом сезоне снизить цены планируют от 10 до 50 процентов. Где-то за счет уменьшения торговой надбавки, порой решения принимают и сами производители. В категорию «подарочных» попадут кондитерские изделия, овощи, сыры и мясная продукция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

В этом году будет суперактивность предприятий торговли, общественного питания, чтобы максимально удовлетворить желание потребителей потратить деньги в предновогоднюю гонку.

Из продуктов питания на скидках мы нашли лишь крупы, сладости и алкогольную продукцию. На остальные продовольственные товары супермаркеты скидки ещё не предлагают. На начало декабря в категории «подарочных» - искусственные ёлки и сувениры.

По прогнозам специалистов, перед зимними праздниками ожидается снижение цен до 50%. Возможным это будет за счёт уменьшения отпускной стоимости и скидок от предприятий-производителей. Уже сейчас в Министерстве торговли говорят об уменьшении отпускных цен на 10% на колбасу, пряности и шоколад, от 5 до 15% - на свежие овощи, сельдь и сыры. Скидки предлагают и ведущие производители обуви, парфюмерии и косметики.

В этом сезоне особенно порадует отечественный производитель. Фирменная сувенирная продукция из льноволокна и соломки, более ста видов елей, несколько наименований шампанского и вин... Более масштабно будут проводиться и праздничные ярмарки. Только ёлочных базаров откроется около шестисот.