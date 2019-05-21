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В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»

21 мая 2019 17:11
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Новости Беларуси. По проекту на площадке Дарасинского рудника планируется возвести административно-бытовой комплекс, цех дробления, состав руды и наземный конвейер для доставки сырья к фабрике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»-1

Новый рудник поможет увеличить объемы производства калийных удобрений и поддержать сырьевую базу «Беларуськалия». Расчетный срок службы составит не менее 40-50 лет.

В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»-4

В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»-6

Иван Головатый, генеральный директор «Беларуськалия»:
В рудоуправлении сегодня трудится в среднем около 3000 человек. На Дарасинском руднике на первом порядке будет около 840 человек трудиться. В 2009 году мы ввели Краснослободский рудник, сегодня он является сырьевой базой для второго рудоуправления. Для первого рудоуправления в 2012 году построен Березовский рудник. Дарасинский рудник будет сырьевой базой, будет служить для третьего рудоуправления.

В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»-9

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Предприятие развивается по всем направлениям, и это радует. Это экономика не только Минского региона, это экономика Республики Беларусь. Высокопроизводительная работа. Когда идет строительство, значит, есть жизнь.

 

В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»-12

Строительство Дарасинского рудника – это один из этапов реализации масштабной инвестиционной программы «Беларуськалия» по строительству новых производств.

В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»-15

Упор делается на экологически чистые, безотходные, рентабельные и с замкнутым циклом. Сейчас совместно с китайской компанией осуществляется также строительство завода по производству нитрата калия.

В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»-18

В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»-20

В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»-22

# Предприятия Беларуси # Экономика # Иван Головатый # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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