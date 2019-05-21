В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»

Новости Беларуси. По проекту на площадке Дарасинского рудника планируется возвести административно-бытовой комплекс, цех дробления, состав руды и наземный конвейер для доставки сырья к фабрике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новый рудник поможет увеличить объемы производства калийных удобрений и поддержать сырьевую базу «Беларуськалия». Расчетный срок службы составит не менее 40-50 лет.

Иван Головатый, генеральный директор «Беларуськалия»:

В рудоуправлении сегодня трудится в среднем около 3000 человек. На Дарасинском руднике на первом порядке будет около 840 человек трудиться. В 2009 году мы ввели Краснослободский рудник, сегодня он является сырьевой базой для второго рудоуправления. Для первого рудоуправления в 2012 году построен Березовский рудник. Дарасинский рудник будет сырьевой базой, будет служить для третьего рудоуправления.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Предприятие развивается по всем направлениям, и это радует. Это экономика не только Минского региона, это экономика Республики Беларусь. Высокопроизводительная работа. Когда идет строительство, значит, есть жизнь.

Строительство Дарасинского рудника – это один из этапов реализации масштабной инвестиционной программы «Беларуськалия» по строительству новых производств.