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Чтобы в четвёртом квартале героически не пришлось преодолевать вопросы: Александр Лукашенко провёл совещание с экономическим блоком

21 мая 2019 16:59
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Новости Беларуси. Экспорт, динамика ВВП, та самая «ядовитая» нефть, белорусское продовольствие, выход на новые рынки – масса злободневных вопросов 21 мая были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко провел совещание с экономическим блоком правительства. Кстати, именно премьер-министр отныне несет персональную ответственность за экономический рост в стране – указ 20 мая подписал глава государства.

Чтобы в четвёртом квартале героически не пришлось преодолевать вопросы: Александр Лукашенко провёл совещание с экономическим блоком-1

Ну а что же сегодня? Важнейшим вопросом остается экспорт – именно от него зависит поступление в страну валюты. Президент напомнил давнюю задачу о диверсификации – нужно искать новые рынки (не забывая, конечно, о старых). Важнейшими партнерами остаются Россия и страны Евросоюза. Есть нацеленность и на государства дальней дуги. Но куда важнее здесь соблюсти оптимальный баланс – вспомните ту самую формулу «30-30-30».

Удается ли держать равновесие? Корреспондент Евгений Горин знает ответ.

Чтобы в четвёртом квартале героически не пришлось преодолевать вопросы: Александр Лукашенко провёл совещание с экономическим блоком-4

Евгений Горин, СТВ:
Рассматривая текущее положение дел в экономике, Президент обозначил правительству четыре главных вопроса. Пусть и острые, но все-таки вопросы, а не проблемы, хотя и могут перерасти в них за достаточно короткий срок.

Чтобы в четвёртом квартале героически не пришлось преодолевать вопросы: Александр Лукашенко провёл совещание с экономическим блоком-7

Экспорт, барьеры на пути белорусских товаров, рынки России и ЕС, а также «нефтянка». У каждой из этих четырех тем есть сейчас свои шероховатые нюансы. Пустить эти направления на самотек никак нельзя – это и акцентирует глава государства правительству. А то получается, что на бумаге – цифре к цифре, зачитаешься. Написано много. На деле уходит время, а вместе с ним – выгода. Тон разговору глава государства задал со старта.

Александр Лукашенко: «Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру»

Поставки ядовитого сырья создали серьезные трудности нашим НПЗ. Белорусские нефтяники до сих пор считают убытки. В конце недели – в пятницу – вся эта токсичная история должна получить хоть какое-то разрешение на уровне правительств двух стран.

Чтобы в четвёртом квартале героически не пришлось преодолевать вопросы: Александр Лукашенко провёл совещание с экономическим блоком-10

«Сегодня рано говорить о каких-то конкретных цифрах». Сергей Румас о ситуации с «грязной» нефтью из России

Негативный эффект от некачественного российского сырья в нефтепроводе усиливается барьерами на пути белорусских товаров на, казалось бы, общий рынок. Последнее отравляет жизнь отечественным аграриям, и последствия этой закрытости могут быть куда катастрофичнее испорченной трубы. Пока кого-то не пускают, на освободившуюся нишу вторгаются конкуренты.

Чтобы в четвёртом квартале героически не пришлось преодолевать вопросы: Александр Лукашенко провёл совещание с экономическим блоком-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поставки сельхозпродукции на российский рынок. По моей информации сегодня около 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты в связи с поставками на российский рынок. Доработались до того, чего не было раньше: подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры?

Чтобы в четвёртом квартале героически не пришлось преодолевать вопросы: Александр Лукашенко провёл совещание с экономическим блоком-16

Вопрос к правительству более чем закономерен: именно оно во всех странах и вводит ограничения на импорт. Видимо, надо чаще встречаться с российскими коллегами. Впрочем, по словам Сергея Румаса продукция продается, несмотря на запретительные меры Россельхознадзора для некоторых производителей. Да, черные списки в России есть. Но это не фатально для товаров с пометкой «Сделано в Беларуси».

Чтобы в четвёртом квартале героически не пришлось преодолевать вопросы: Александр Лукашенко провёл совещание с экономическим блоком-19

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
С точки зрения торговли этими товарами у нас больших проблем нет. Еще раз повторюсь, что по многим видам товаров у нас сегодня на складах практически ничего нет. Вся продукция продается.

На межправсовете, который был в Ереване, белорусской стороне удалось провести свое предложение, и российская сторона сняла секторальные ограничения на поставку белорусской продукции. Это касалось молока сухого, молока наливного в крупной таре. Мы договорились, что ни одна из стран не имеет права закрывать свой рынок для продукции из другой страны секторально.

Чтобы в четвёртом квартале героически не пришлось преодолевать вопросы: Александр Лукашенко провёл совещание с экономическим блоком-22

От продажи белорусских товаров за границу зависит многое, начиная от обеспеченности белорусов работой до зарплат и цен. Львиную доли прибыли все успешные страны и отдельные корпорации получают от экспорта. Когда товар популярен во всем мире, тогда доходы исчисляются миллиардами. Экспорт – это мерило успешности. Большие продажи за границу для предприятия означают возможность сделать высокие зарплаты, а для бюджета страны – большие возможности.

Чтобы в четвёртом квартале героически не пришлось преодолевать вопросы: Александр Лукашенко провёл совещание с экономическим блоком-25

Александр Лукашенко: «Формула у нас четкая и понятная – 30, 30, 30»

Россия и Евросоюз – два основных соседа Беларуси. Рынок ЕС – один из самых выгодных. Если в торговле с восточными партнерами дебиторская задолженность, к сожалению, естественные издержки торговли, то на Западе это явление почти отсутствует. При этом около половины белорусского экспорта в Европу – это «нефтянка». Вот поэтому и акценты именно на этих вопросах. Впрочем, оптимальное соотношение, о котором говорит Президент, – три трети по экспорту – правительством пока не достигнуто.

Чтобы в четвёртом квартале героически не пришлось преодолевать вопросы: Александр Лукашенко провёл совещание с экономическим блоком-28

Сергей Румас:
Глава государства покритиковал правительство за низкие темпы экспорта. Мы имеем 98 % к прошлому году. Не смотря на то, что сальдо лучше, чем в прошлом году, правительству придется принять дополнительные меры вместе с госорганами для того, чтобы наверстать отставание от плана. Наши планы были 100,5 %. Конечно, выполнение этого задание потребует дополнительных усилий от государственных огранов.

Именно на это и нацеливает правительство глава государства.

Чтобы в четвёртом квартале героически не пришлось преодолевать вопросы: Александр Лукашенко провёл совещание с экономическим блоком-31

Александр Лукашенко:
Я почему на ранней стадии в этом году обращаю ваше внимание на эти проблемы? Чтобы потом, в четвертом квартале, героически не пришлось преодолевать эти вопросы и не наверстывать упущеное.

Чтобы в четвёртом квартале героически не пришлось преодолевать вопросы: Александр Лукашенко провёл совещание с экономическим блоком-34

Проблемы – это естественный ход событий, они возникали и будут возникать. Так показывает практика. И она же подтверждает: если браться за дело вовремя, характер проблемы не перетекает в хронический.

# Экспорт # Экономика # Александр Лукашенко # Сергей Румас # Фотофакт

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