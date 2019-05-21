Чтобы в четвёртом квартале героически не пришлось преодолевать вопросы: Александр Лукашенко провёл совещание с экономическим блоком

Новости Беларуси. Экспорт, динамика ВВП, та самая «ядовитая» нефть, белорусское продовольствие, выход на новые рынки – масса злободневных вопросов 21 мая были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провел совещание с экономическим блоком правительства. Кстати, именно премьер-министр отныне несет персональную ответственность за экономический рост в стране – указ 20 мая подписал глава государства.

Ну а что же сегодня? Важнейшим вопросом остается экспорт – именно от него зависит поступление в страну валюты. Президент напомнил давнюю задачу о диверсификации – нужно искать новые рынки (не забывая, конечно, о старых). Важнейшими партнерами остаются Россия и страны Евросоюза. Есть нацеленность и на государства дальней дуги. Но куда важнее здесь соблюсти оптимальный баланс – вспомните ту самую формулу «30-30-30». Удается ли держать равновесие? Корреспондент Евгений Горин знает ответ.

Евгений Горин, СТВ:

Рассматривая текущее положение дел в экономике, Президент обозначил правительству четыре главных вопроса. Пусть и острые, но все-таки вопросы, а не проблемы, хотя и могут перерасти в них за достаточно короткий срок.

Экспорт, барьеры на пути белорусских товаров, рынки России и ЕС, а также «нефтянка». У каждой из этих четырех тем есть сейчас свои шероховатые нюансы. Пустить эти направления на самотек никак нельзя – это и акцентирует глава государства правительству. А то получается, что на бумаге – цифре к цифре, зачитаешься. Написано много. На деле уходит время, а вместе с ним – выгода. Тон разговору глава государства задал со старта. Александр Лукашенко: «Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру» Поставки ядовитого сырья создали серьезные трудности нашим НПЗ. Белорусские нефтяники до сих пор считают убытки. В конце недели – в пятницу – вся эта токсичная история должна получить хоть какое-то разрешение на уровне правительств двух стран.

«Сегодня рано говорить о каких-то конкретных цифрах». Сергей Румас о ситуации с «грязной» нефтью из России Негативный эффект от некачественного российского сырья в нефтепроводе усиливается барьерами на пути белорусских товаров на, казалось бы, общий рынок. Последнее отравляет жизнь отечественным аграриям, и последствия этой закрытости могут быть куда катастрофичнее испорченной трубы. Пока кого-то не пускают, на освободившуюся нишу вторгаются конкуренты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поставки сельхозпродукции на российский рынок. По моей информации сегодня около 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты в связи с поставками на российский рынок. Доработались до того, чего не было раньше: подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры?

Вопрос к правительству более чем закономерен: именно оно во всех странах и вводит ограничения на импорт. Видимо, надо чаще встречаться с российскими коллегами. Впрочем, по словам Сергея Румаса продукция продается, несмотря на запретительные меры Россельхознадзора для некоторых производителей. Да, черные списки в России есть. Но это не фатально для товаров с пометкой «Сделано в Беларуси».

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

С точки зрения торговли этими товарами у нас больших проблем нет. Еще раз повторюсь, что по многим видам товаров у нас сегодня на складах практически ничего нет. Вся продукция продается. На межправсовете, который был в Ереване, белорусской стороне удалось провести свое предложение, и российская сторона сняла секторальные ограничения на поставку белорусской продукции. Это касалось молока сухого, молока наливного в крупной таре. Мы договорились, что ни одна из стран не имеет права закрывать свой рынок для продукции из другой страны секторально.

От продажи белорусских товаров за границу зависит многое, начиная от обеспеченности белорусов работой до зарплат и цен. Львиную доли прибыли все успешные страны и отдельные корпорации получают от экспорта. Когда товар популярен во всем мире, тогда доходы исчисляются миллиардами. Экспорт – это мерило успешности. Большие продажи за границу для предприятия означают возможность сделать высокие зарплаты, а для бюджета страны – большие возможности.

Александр Лукашенко: «Формула у нас четкая и понятная – 30, 30, 30» Россия и Евросоюз – два основных соседа Беларуси. Рынок ЕС – один из самых выгодных. Если в торговле с восточными партнерами дебиторская задолженность, к сожалению, естественные издержки торговли, то на Западе это явление почти отсутствует. При этом около половины белорусского экспорта в Европу – это «нефтянка». Вот поэтому и акценты именно на этих вопросах. Впрочем, оптимальное соотношение, о котором говорит Президент, – три трети по экспорту – правительством пока не достигнуто.

Сергей Румас:

Глава государства покритиковал правительство за низкие темпы экспорта. Мы имеем 98 % к прошлому году. Не смотря на то, что сальдо лучше, чем в прошлом году, правительству придется принять дополнительные меры вместе с госорганами для того, чтобы наверстать отставание от плана. Наши планы были 100,5 %. Конечно, выполнение этого задание потребует дополнительных усилий от государственных огранов. Именно на это и нацеливает правительство глава государства.

Александр Лукашенко:

Я почему на ранней стадии в этом году обращаю ваше внимание на эти проблемы? Чтобы потом, в четвертом квартале, героически не пришлось преодолевать эти вопросы и не наверстывать упущеное.