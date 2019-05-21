Новости экономики за 21.05.2019
Новости Беларуси. Кто поможет цементным заводам рассчитаться по долгам? Могут ли многодетные семьи рассчитывать получить новое жилье в течение года? Как за 5 лет изменится объем лесного фонда страны и почему укрепляется национальная валюта? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Модернизированным цементным заводам предоставят отсрочку и рассрочку в погашении кредитной задолженности
ЛЕСНОЙ ФОНД СТРАНЫ ПОПОЛНЯТ 100 КИЛОММЕТРОВ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ
Более 100 километров лесохозяйственных дорог построят в 2019 году в Беларуси. Объемы строительства регулируются государственной программой до 2020 года.
Всего за пять лет в системе Минлесхоза планируют построить не менее 500 километров таких дорог. Еще 64,5 километров будет введено организациями Управления делами Президента. За последние 60 лет лесистость территории Беларуси увеличилась почти вдвое и в настоящее время продолжает расти.
Квартиры многодетным семьям будут предоставлять в течение года
НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА ПРОДОЛЖАЕТ УКРЕПЛЯТЬСЯ
Предстоящий сезон отпусков стимулирует спрос на иностранную валюту. И очень кстати белорусский рубль в который раз укрепился к трем основным валютам на торгах 21 мая.
На падение курсов доллара и евро оказывают влияние сразу несколько факторов, в том числе и рост цен на нефть. Сильнее всего подешевела европейская валюта, которая потеряла сразу 0,40 % от своей предыдущей стоимости. Поэтому 21 мая за один евро нужно было заплатить 2 рубля 31 копейку. Продолжает приближаться к годовым минимумам и американский доллар. Сегодня он стал меньше в цене на 0,29 % – на бирже за один доллар просили 2 рубля 7 копеек.