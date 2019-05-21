Новости экономики за 21.05.2019

Новости Беларуси. Кто поможет цементным заводам рассчитаться по долгам? Могут ли многодетные семьи рассчитывать получить новое жилье в течение года? Как за 5 лет изменится объем лесного фонда страны и почему укрепляется национальная валюта? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ. Модернизированным цементным заводам предоставят отсрочку и рассрочку в погашении кредитной задолженности ЛЕСНОЙ ФОНД СТРАНЫ ПОПОЛНЯТ 100 КИЛОММЕТРОВ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ Более 100 километров лесохозяйственных дорог построят в 2019 году в Беларуси. Объемы строительства регулируются государственной программой до 2020 года.

Всего за пять лет в системе Минлесхоза планируют построить не менее 500 километров таких дорог. Еще 64,5 километров будет введено организациями Управления делами Президента. За последние 60 лет лесистость территории Беларуси увеличилась почти вдвое и в настоящее время продолжает расти. Квартиры многодетным семьям будут предоставлять в течение года НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА ПРОДОЛЖАЕТ УКРЕПЛЯТЬСЯ Предстоящий сезон отпусков стимулирует спрос на иностранную валюту. И очень кстати белорусский рубль в который раз укрепился к трем основным валютам на торгах 21 мая.