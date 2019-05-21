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Модернизированным цементным заводам предоставят отсрочку и рассрочку в погашении кредитной задолженности

21 мая 2019 17:03
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Новости Беларуси. Модернизированным цементным заводам помогут на уровне государства. Речь идет об отсрочке и рассрочке в погашении кредитной задолженности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По займам предприятия должны были рассчитываться с республиканским бюджетом. В соответствии с новым указом Президента накопившаяся задолженность Белорусского цементного завода должна быть погашена в 2029-2038 годах, долг «Кричевцементношифер» – до 2049 года. Отсрочка, конечно, на руку производителям цемента, которые ранее провели масштабную модернизацию – в основном за счет связанных китайских кредитов – и с тех пор испытывают значительные финансовые трудности. Также предприятия цементной отрасли освобождены от уплаты налога на недвижимость и земельного налога.

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# Предприятия Беларуси # Экономика

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