Модернизированным цементным заводам предоставят отсрочку и рассрочку в погашении кредитной задолженности

Новости Беларуси. Модернизированным цементным заводам помогут на уровне государства. Речь идет об отсрочке и рассрочке в погашении кредитной задолженности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По займам предприятия должны были рассчитываться с республиканским бюджетом. В соответствии с новым указом Президента накопившаяся задолженность Белорусского цементного завода должна быть погашена в 2029-2038 годах, долг «Кричевцементношифер» – до 2049 года. Отсрочка, конечно, на руку производителям цемента, которые ранее провели масштабную модернизацию – в основном за счет связанных китайских кредитов – и с тех пор испытывают значительные финансовые трудности. Также предприятия цементной отрасли освобождены от уплаты налога на недвижимость и земельного налога.