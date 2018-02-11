«В сельском хозяйстве всегда надо работать с душой». Лучшие аграрии Беларуси раскрывают секреты своего успеха

Новости Беларуси. Дух состязаний поддерживают и те, кто обеспечивает нас хлебом, а не зрелищами. 2017 год для белорусских аграриев выдался не самым простым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В битве за урожай были и крутые повороты, и сложные погодные условия, и командные гонки, и личные рекорды, и никакого допинга. А вот результат почти олимпийский – без малого 10 миллионов тонн золотого зерна. А всё ради того, чтобы у белорусов было что положить на стол, да еще и соседей угостить – нашим, настоящим.

Тех, кто на этой важной дистанции выложился по полной и оказался в лидерах, на неделе пригласили в Минск. Лучших аграриев страны по традиции лично поздравил Президент. В чем секрет успеха передовых хозяйств? И кто они – герои сегодняшнего дня? Он может с легкостью намолотить 3 тысячи тонн вместе с кукурузой и получить за свою карьеру сразу несколько высоких государственных наград, но все равно смущаясь говорить, в каком костюме совсем скоро пойдет покорять очередной победный пьедестал. Про таких говорят: первый парень на деревне. Вот уже более 30 лет Александр Петренков занят по-настоящему любимым делом, в котором от рассвета до заката, в котором всей душой.

Александр Петренков, тракторист-машинист сельскохозяйственного предприятия «Нива-Барсуки»:

Там время не смотрится: с 5 и до ночи. Я ни внуков, никого весь день не вижу. Вот и теперь награда. Очередная, но все равно не менее дорогая и волнительная. Орден Отечества ІІІ степени.

От романтики полей до лучших показателей в хозяйстве. Это уже область Гродненская, Вороновский район. Здесь все давно знают: в подготовке почвы к посевной Михаилу Орде нет равных. Норму ежегодно перевыполняет: вспахивает в два раза больше гектаров. Да и трактор у него никогда не простаивает. Вот и сейчас, во время визита нашей съемочной группы, Михаил очень переживал, что работу пришлось отложить.

Вот уже 26 лет, как он «приручил» трактор. В хозяйство «Мисевичи» пришел по стопам отца. Сегодня у Михаила десятки наград, медаль «За трудовые заслуги», а несколько лет назад наш герой стал еще и «Человеком года Гродненской области».

Михаил Орда, тракторист-машинист сельскохозяйственного предприятия «Мисевичи»:

Человек должен любить ту работу, которую делает. Конечно, за трактором надо смотреть. Это одно целое.

А теперь в копилке тракториста еще и орден Почета. Такие разные и в то же время такие похожие. Своей любовью к труду, а теперь еще и признанием. В столицу съехались лучшие из лучших.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Уникальные композиции из шоколада и мастики. Где, как не здесь, можно убедиться: умельцы в Беларуси есть. Причем относится это ко всему агропромышленному комплексу. Благодарности и ордена на неделе вручили нескольким десяткам человек. Здесь награды личные (ордена Почета и Отечества ІІІ степени, заслуженные звания) и коллективные – благодарности у передовых хозяйств. Это те, кто своим трудом на земле вносит вклад в продовольственную безопасность, чей продукт есть на полках белорусских магазинов и поставляется в десятки государств. А еще именно благодаря им удается достичь хороших показателей – отметит Президент. В 2017 году порадовал хороший урожай. Впервые в стране среднегодовой удой молока достиг рекордных 5 тысяч килограммов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Производство продуктов на душу населения в республике на данный момент соответствует уровню самых развитых стран и по многим позициям превышает показатели, достигнутые в странах Содружества Независимых Государств. Белорусские молочные продукты, без преувеличения, стали одним из национальных брендов. Общеизвестно высокое качество отечественной мясной продукции. Мы сохранили традиционные технологии изготовления без добавок, усилителей вкуса и консервантов, которые увеличивают срок годности продукта, но не его полезные свойства. Беларусь занимает восьмое место в мире среди экспортеров говядины и мяса птицы.

Главные герои этого дня – руководители хозяйств, фермеры, обыкновенные труженики – одним словом, лучшие из лучших.

Среди награжденных и министр. Леонид Заяц с удовольствием говорит об успехах. Ведь в 2017 году динамично развивались все отрасли АПК. И рентабельность, и прибыль выросли почти вдвое. А вот убыточных предприятий стало меньше на 40%. Прирост экспорта – почти 600 миллионов долларов за год.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Для себя мы открыли новые перспективные рынки – 18 стран. Пытаемся туда зайти с нашими белорусскими технологиями, чтобы организовать там совместные предприятия. В частности, рассматривается очень серьезно африканский континент. А ведь еще это люди, которые о своей малой Родине могут заявить, вспомнить о корнях и отдать долг этому клочку земли. Не зря 2018 решено объявить Годом малой родины.

Александр Лукашенко:

Давайте покажем, что мы истинные и рачительные хозяева своей земли. Нас много, и поэтому даже самый скромный вклад каждого сыграет свою роль. Это, возможно, не задача одного года, возможно, нескольких лет. А лучше, если станет нормой жизни, нашей жизни. Чем больше людей успешных, уверенных в себе, своей стране, тем сильнее государство. И понимание этой связи надо передать, как ген, своим детям. И это невозможно без воспитания гордости за свою страну, город, деревню, семью. И чтобы привить эти чувства, нам надо самим быть ответственными за слова, дела и поступки, за близких. Мы должны показать нашим детям, что, как бы ни сложилась их жизнь в будущем, у них есть дом, есть малая родина, где они всегда найдут утешение и почувствуют незримую поддержку от этой земли. И ведь белорусская деревня – еще и традиции. Вот один из уникальных обычаев. Александру Лукашенко преподносят памятный сувенир – Громничную свечу – символичный оберег белорусов, который дарит здоровье, а земле – плодородие. Такое искреннее спасибо за теплые слова и высокое признание.

После праздника – прямиком за работу. Для Николая Дрозда трактор словно второй дом. На вопрос «Откуда берутся силы?» скромно отвечает: «Привычка и тяга к работе». Меньше 2 тысяч тонн не намолачивал никогда. А это почти рекордные показатели. Он, как настоящий труженик, не многословен. Но секретом успеха делится охотно. Говорит: «За 14 сезонов к комбайну привык».

Николай Дрозд, механизатор ОАО «Рассвет» имени К. П. Орловского:

Надо чувствовать технику. Работать, как она работает. Как и Николай Дрозд, все в этом хозяйстве изо дня в день живут работой. Причем не за награды и заслуги – рассказывает руководитель предприятия. А для двух семей. Вторая – как раз-таки та, что помогает производству расцветать. Будет хорошая команда – будет результат: и надои, и урожай, и зарплаты.

Александр Багель, председатель правления ОАО «Рассвет» имени К. П. Орловского:

Мы увеличили за прошлый год на 120 % заработную плату по сравнению с 16-м годом. Рассвет этого предприятия пришелся на 40-е. В послевоенные годы это даже был первый в СССР колхоз-миллионник. Сегодня времени соответствуют. К примеру, это будущий новый молочно-товарный комплекс. Современный. На 768 голов дойного стада.

Александр Суходольский, заместитель директора по животноводству ОАО «Рассвет» имени К. П. Орловского:

Всё это рассчитывалось для того, чтобы создать максимально комфортные условия для животного, а оттого получается продукция максимально качественная, здоровая, которая будет в дальнейшем реализовываться.