«Каждое предприятие, даже самое маленькое, должно думать, как стать экспортёром». Как малый и средний бизнес развивают в Орше

Новости Беларуси. Малый и средний бизнес должен активнее выходить на международные рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новую схему работы наших предприятий с иностранными партнерами отработают в Орше. Именно этот регион должен стать «зоной опережающего развития» и примером для других городов Беларуси. Анжелика Зайцева в бизнесе с 2001 года. Свое дело решила открыть в родной Барани. За 16 лет прошла путь от индивидуального предпринимателя до директора. И вот сегодня салфетки и скатерти из небольшого городка под Оршей отправляют в Россию, Канаду и Америку.

В месяц ее ателье производит 20 тысяч изделий. Причем в штате – всего 15 человек. Готовы расширяться, однако сегодня в малый бизнес работать идут неохотно.

Анжелика Зайцева, директор швейного предприятия:

Самая главная большая проблема – это проблема кадров на малых предприятиях. Все считают, что здесь низкая оплата труда, но, как и на любом предприятии, всё идет от сделки.

Оршанский район – крупнейший белорусский логистический центр, а во времена Советского Союза еще и промышленный лидер. Сегодня необходимо вернуть былую славу региону. Алгоритм, по которому придется «поднимать» хозяйство, разработали в правительстве. А это и новые рабочие места, и повышение зарплат.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Если сегодня стоит задача о том, чтобы обеспечить благосостояние на уровне района, если стоит задача открыть новые рабочие места, значит, мы увеличиваем производственную базу, объемы производства. А продукция должна уходить. И каждое предприятие, даже самое маленькое, должно думать, как стать экспортером. В Оршанском районе БелТПП намерена найти новую схему работы с предприятиями – в каждом конкретном случае. И затем шаг за шагом использовать этот опыт в других регионах.

Анастасия Бут, СТВ:

К концу февраля в городе Барань создадут бизнес-инкубатор. Начинающие предприниматели здесь смогут получить исчерпывающую информацию о ведении бизнеса и реальную поддержку в реализации своих проектов. Например, материальную. Запланировано в 2018 году выдать 20 кредитов под перспективные стартапы. Продукцию этого мясоперерабатывающего предприятия сегодня знают в 15 странах мира. Только в 2017 году увеличили объемы в полтора раза. Сегодня есть необходимость в расширении: строительство нового цеха начнут в ближайшее время.

Николай Шабуня, директор мясоконсервного завода:

Позволит в три раза увеличить объемы производства мяса, выйти на новые рынки реализации нашей продукции, в том числе мусульманские страны с использованием сертификата «Халяль». Ориентировочная сумма инвестпроекта – 15 миллионов долларов.