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«Каждое предприятие, даже самое маленькое, должно думать, как стать экспортёром». Как малый и средний бизнес развивают в Орше

10 февраля 2018 18:59
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Новости Беларуси. Малый и средний бизнес должен активнее выходить на международные рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новую схему работы наших предприятий с иностранными партнерами отработают в Орше.

Именно этот регион должен стать «зоной опережающего развития» и примером для других городов Беларуси.

Анжелика Зайцева в бизнесе с 2001 года. Свое дело решила открыть в родной Барани. За 16 лет прошла путь от индивидуального предпринимателя до директора. И вот сегодня салфетки и скатерти из небольшого городка под Оршей отправляют в Россию, Канаду и Америку.

«Каждое предприятие, даже самое маленькое, должно думать, как стать экспортёром». Как малый и средний бизнес развивают в Орше-1

«Каждое предприятие, даже самое маленькое, должно думать, как стать экспортёром». Как малый и средний бизнес развивают в Орше-3

В месяц ее ателье производит 20 тысяч изделий. Причем в штате – всего 15 человек. Готовы расширяться, однако сегодня в малый бизнес работать идут неохотно.

«Каждое предприятие, даже самое маленькое, должно думать, как стать экспортёром». Как малый и средний бизнес развивают в Орше-6

Анжелика Зайцева, директор швейного предприятия:
Самая главная большая проблема – это проблема кадров на малых предприятиях. Все считают, что здесь низкая оплата труда, но, как и на любом предприятии, всё идет от сделки.

«Каждое предприятие, даже самое маленькое, должно думать, как стать экспортёром». Как малый и средний бизнес развивают в Орше-9

Оршанский район – крупнейший белорусский логистический центр, а во времена Советского Союза еще и промышленный лидер. Сегодня необходимо вернуть былую славу региону. Алгоритм, по которому придется «поднимать» хозяйство, разработали в правительстве. А это и новые рабочие места, и повышение зарплат.

«Каждое предприятие, даже самое маленькое, должно думать, как стать экспортёром». Как малый и средний бизнес развивают в Орше-12

«Каждое предприятие, даже самое маленькое, должно думать, как стать экспортёром». Как малый и средний бизнес развивают в Орше-14

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Если сегодня стоит задача о том, чтобы обеспечить благосостояние на уровне района, если стоит задача открыть новые рабочие места, значит, мы увеличиваем производственную базу, объемы производства. А продукция должна уходить. И каждое предприятие, даже самое маленькое, должно думать, как стать экспортером.

В Оршанском районе БелТПП намерена найти новую схему работы с предприятиями – в каждом конкретном случае. И затем шаг за шагом использовать этот опыт в других регионах.

«Каждое предприятие, даже самое маленькое, должно думать, как стать экспортёром». Как малый и средний бизнес развивают в Орше-17

Анастасия Бут, СТВ:
К концу февраля в городе Барань создадут бизнес-инкубатор. Начинающие предприниматели здесь смогут получить исчерпывающую информацию о ведении бизнеса и реальную поддержку в реализации своих проектов. Например, материальную. Запланировано в 2018 году выдать 20 кредитов под перспективные стартапы.

Продукцию этого мясоперерабатывающего предприятия сегодня знают в 15 странах мира. Только в 2017 году увеличили объемы в полтора раза. Сегодня есть необходимость в расширении: строительство нового цеха начнут в ближайшее время.

«Каждое предприятие, даже самое маленькое, должно думать, как стать экспортёром». Как малый и средний бизнес развивают в Орше-20

Николай Шабуня, директор мясоконсервного завода:
Позволит в три раза увеличить объемы производства мяса, выйти на новые рынки реализации нашей продукции, в том числе мусульманские страны с использованием сертификата «Халяль». Ориентировочная сумма инвестпроекта – 15 миллионов долларов.

«Каждое предприятие, даже самое маленькое, должно думать, как стать экспортёром». Как малый и средний бизнес развивают в Орше-23

«Каждое предприятие, даже самое маленькое, должно думать, как стать экспортёром». Как малый и средний бизнес развивают в Орше-25

Сегодня важно помочь оршанскому бизнесу найти новых партнеров. Торгово-промышленная палата предлагает  активно принимать участие в международных выставках. Только за последний год белорусскую продукцию представили в 13-ти новых странах – Алжир, Пакистан, Судан, Дамаск. Мировой рынок открыт для белорусских производителей.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Фотофакт # Владимир Улахович # Анастасия Бут # Николай Шабуня

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