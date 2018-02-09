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Новости экономики за 09.02.2018

09 февраля 2018 16:51
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Новости Беларуси. Продать недвижимость, которая находится на балансе предприятий, теперь можно с помощью единого оператора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 09.02.2018-1

Новая структура возьмет на себя все хлопоты, связанные с продажей: инвентаризацию, оформление документов на землю, поиск инвесторов, проведение аукциона. Работа единого оператора позволит ускорить процесс возврата неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот. Деньги от продажи пойдут на пополнение оборотных средств, их можно также инвестировать в интересные проекты и погасить задолженности.

СЭКОНОМИЛИ 39 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Новости экономики за 09.02.2018-4

39 миллионов долларов сэкономила столица за счет энергосбережения в 2017 году. Это даже больше, чем планировали. Без малого 180 тысяч тонн условного топлива. Самыми эффективными по энергосбережению стали проекты по внедрению модернизированных производственных линий и реконструкция котельных.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ

Новости экономики за 09.02.2018-7

Запущен первый в мире интернет-ресурс для продажи картофеля. В глобальном масштабе такой цифровой платформы еще не было. Для регистрации на сайте производителю необходимо заручиться поддержкой страховых компаний и гарантировать обязательства по кредитам. Виртуальная картофельная биржа позволит производителям напрямую работать с рынком. Торговать картофелем в мировых масштабах можно даже при наличии смартфона.

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# Экономика # Фотофакт # Наталья Надольская # Экономическая рубрика

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