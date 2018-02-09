Новости экономики за 09.02.2018

Новости Беларуси. Продать недвижимость, которая находится на балансе предприятий, теперь можно с помощью единого оператора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Продать недвижимость, которая находится на балансе предприятий, теперь можно с помощью единого оператора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новая структура возьмет на себя все хлопоты, связанные с продажей: инвентаризацию, оформление документов на землю, поиск инвесторов, проведение аукциона. Работа единого оператора позволит ускорить процесс возврата неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот. Деньги от продажи пойдут на пополнение оборотных средств, их можно также инвестировать в интересные проекты и погасить задолженности.
СЭКОНОМИЛИ 39 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
39 миллионов долларов сэкономила столица за счет энергосбережения в 2017 году. Это даже больше, чем планировали. Без малого 180 тысяч тонн условного топлива. Самыми эффективными по энергосбережению стали проекты по внедрению модернизированных производственных линий и реконструкция котельных.
КАРТОФЕЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ
Запущен первый в мире интернет-ресурс для продажи картофеля. В глобальном масштабе такой цифровой платформы еще не было. Для регистрации на сайте производителю необходимо заручиться поддержкой страховых компаний и гарантировать обязательства по кредитам. Виртуальная картофельная биржа позволит производителям напрямую работать с рынком. Торговать картофелем в мировых масштабах можно даже при наличии смартфона.
Снимать показания счётчиков воды в Минске начнут удалённо