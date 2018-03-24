Белорусские инициативы встречают поддержку Грузии: итоги официального визита Александра Лукашенко в Тбилиси

Новости Беларуси. Внушительный портфель договоренностей, ставка на промышленную кооперацию и выход на удвоенный товарооборот. Таковы лишь некоторые итоги прошедшего официального визита нашего Президента в Грузию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



За последнее время странам удалось добиться серьезного прогресса в торговле. Продукция с пометкой «сделано в Беларуси» востребована на местном рынке. Сейчас это около полутора сотен позиций. Всего за три года товарооборот со страной Закавказья вырос в два раза. Дальше – больше.

Уже в 2018 году партнеры должны преодолеть отметку в 200 миллионов долларов. Следующий шаг – промышленная кооперация и создание совместных предприятий. Один из примеров – сборочное производство белорусских лифтов в Тбилиси.



На переговорах на высшем уровне лидеры двух стран подписали 11 документов. Они закладывают фундамент сотрудничества в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, банковской сфере, между регионами, городами и даже библиотеками. Закрепленные договоренности обе стороны назвали историческими.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Подписан огромный пласт документов, начиная от меморандумов, заканчивая конкретными контрактами по развитию нашего сотрудничества. Например, проекты в сфере машиностроения будут успешными и выгодными для обоих государств, поэтому мы активно развиваем промышленную кооперацию с Грузией. Беларусь может предложить широкую гамму сложнотехнической продукции: от пассажирских автобусов до электробусов, до специальной техники.

Рассматриваются различные варианты сотрудничества в области фармацевтики, легкой, пищевой промышленности. Мы достаточное время уделили тому, чтобы нам учиться вместе торговать с территорией Грузии на сопредельное государство. Это огромная прибавка в товарообороте, рабочих местах. Это компетенция, знание людей. В этом направлении мы будем двигаться. Мы готовы оказать содействие в развитии сельского хозяйства, в укреплении продовольственной безопасности Грузии.



Грузия для Беларуси – дружественная и очень близкая страна. Точки взаимного интереса во время визита на высшем уровне удалось обсудить и в рамках масштабного бизнес-форума. Экономические круги двух стран подписали в Тбилиси около 30 документов и деловых контрактов. Сумма договоренностей – около 9 миллионов долларов. Только МАЗ планирует поставить в Грузию самосвалы на миллион.

Среди перспективных проектов также поставки наших электробусов. Заинтересованность в экологичном транспорте проявили Тбилиси и Батуми. В развитии сотрудничества, а тем более кооперации с Грузией, одним из главных акцентов должна стать подготовка кадров. И в этом Беларусь готова помочь партнерам.



Александр Беляев, политолог:

Когда рассматриваем взаимоотношения Грузии и Беларуси, то это именно долгосрочные отношения, основанные на взаимном доверии и пользе. Это все выгодно обеим странам. У нас есть серьезные возможности для проникновения наших высокотехнологичных товаров на грузинский рынок. Поскольку в Грузии промышленности не имеется, наша сельскохозяйственная техника, товары фармацевтической отрасли, а также возможности наших медицинских услуг. Это все может быть востребовано Грузией, представляет для Беларуси очень хороший экспортный вариант.