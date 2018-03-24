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В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений

24 марта 2018 14:58
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Новости Беларуси. Инвестиционный проект с капиталом в 100 миллионов долларов будет реализован в Беларуси международной компанией по производству средств защиты растений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений-1

В планах – строительство современных предприятий и создание новых рабочих мест.

В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений-3

«ZemlyakoFF Crop Protection» – компания с мировым именем. Признанный лидер среди производителей средств защиты растений. Сегодня в ее арсенале около 50 современных препаратов, у которых нет прямых аналогов по сочетанию действующих веществ. 

В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений-5

Антон Земляков, генеральный директор компании «ZemlyakoFF Crop Protection»:
Мы хотим в течение пяти лет занять лидирующие позиции на рынке Беларуси. В связи с этим у нас большие планы. Мы будем организовывать здесь производства и в Могилевской области, и в Гродненской области, где будет производиться вся продукция и поставляться на рынок здесь, а также в страны Прибалтики, в Польшу и Россию, Украину и Молдову.

В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений-7
В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений-8
В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений-9

Это и уникальные технологии, и новые рабочие места. А еще продукция, которая столь необходима на внутреннем рынке страны. При этом для реализации столь масштабного и перспективного проекта созданы все условия. Возможность для компании работать успешно. Как для отечественного потребителя, так и на экспорт.

В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений-11

Игорь Кобзев, директор компании «ZemlyakoFF Crop Protection» в Беларуси:
В Беларуси для инвесторов созданы все условия, и мы решили воспользоваться данными инструментами. В планах реализовать четыре производственных проекта: проект по производству микроудобрений, проект по доработке семян и проект по производству новых видов техники сельскохозяйственной.

В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений-13
В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений-14

Профессионалы агрорынка успели оценить качество выпускаемой продукции от «ZemlyakoFF Crop Protection». Ведь от этого зависит их будущая прибыль. И самое главное – возможность собирать урожай не только по сегменту объема, но и экологии.

В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений-16

Николай Иванченко:
Кроме традиционных средств защиты растений, есть еще линейка продуктов, которые используются в экологическом чистом хозяйстве. Это сейчас в Беларуси очень актуально.

В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений-18
В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений-19
В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений-20

Каждый год у компании появляются новые разработки благодаря новейшему высокоточному оборудованию и высококвалифицированным специалистам. А это залог успеха в продвижении и реализации как продукции, так и услуг. 

В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений-22
В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений-23
В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений-24
В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений-25
В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений-26
В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений-27
В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений-28
# Инвестиции в Минск # Игорь Кобзев

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