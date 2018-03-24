В Беларуси реализуют проект с капиталом в 100 миллионов долларов компанией по производству средств защиты растений

Новости Беларуси. Инвестиционный проект с капиталом в 100 миллионов долларов будет реализован в Беларуси международной компанией по производству средств защиты растений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В планах – строительство современных предприятий и создание новых рабочих мест.

«ZemlyakoFF Crop Protection» – компания с мировым именем. Признанный лидер среди производителей средств защиты растений. Сегодня в ее арсенале около 50 современных препаратов, у которых нет прямых аналогов по сочетанию действующих веществ.

Антон Земляков, генеральный директор компании «ZemlyakoFF Crop Protection»:

Мы хотим в течение пяти лет занять лидирующие позиции на рынке Беларуси. В связи с этим у нас большие планы. Мы будем организовывать здесь производства и в Могилевской области, и в Гродненской области, где будет производиться вся продукция и поставляться на рынок здесь, а также в страны Прибалтики, в Польшу и Россию, Украину и Молдову.

Это и уникальные технологии, и новые рабочие места. А еще продукция, которая столь необходима на внутреннем рынке страны. При этом для реализации столь масштабного и перспективного проекта созданы все условия. Возможность для компании работать успешно. Как для отечественного потребителя, так и на экспорт.

Игорь Кобзев, директор компании «ZemlyakoFF Crop Protection» в Беларуси:

В Беларуси для инвесторов созданы все условия, и мы решили воспользоваться данными инструментами. В планах реализовать четыре производственных проекта: проект по производству микроудобрений, проект по доработке семян и проект по производству новых видов техники сельскохозяйственной.

Профессионалы агрорынка успели оценить качество выпускаемой продукции от «ZemlyakoFF Crop Protection». Ведь от этого зависит их будущая прибыль. И самое главное – возможность собирать урожай не только по сегменту объема, но и экологии.

Николай Иванченко:

Кроме традиционных средств защиты растений, есть еще линейка продуктов, которые используются в экологическом чистом хозяйстве. Это сейчас в Беларуси очень актуально.