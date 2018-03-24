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Работать стало быстрее и проще: первые итоги работы в условиях Таможенного кодекса ЕАЭС подвели в Гомеле

24 марта 2018 13:16
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Новости Беларуси. К новостям в Беларуси. Первые итоги работы в условиях Таможенного кодекса ЕАЭС подвели в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работать стало быстрее и проще: первые итоги работы в условиях Таможенного кодекса ЕАЭС подвели в Гомеле-1

Документ вступил в силу 2 января. И уже сейчас – спустя всего три месяца – десятки крупных экспортеров, представляющих белорусский бизнес, говорят о том, что работать стало быстрее и проще. Особенно предприниматели оценили переход на электронные декларации.

Работать стало быстрее и проще: первые итоги работы в условиях Таможенного кодекса ЕАЭС подвели в Гомеле-3

Сергей Ушкалов, начальник отдела таможенных операций «Белоруснефть»:
Электронный подход – это, конечно, плюс. Страшно вспомнить времена, когда декларант в день подавал одну декларацию. Все очень плавно. Все хорошо.

Работать стало быстрее и проще: первые итоги работы в условиях Таможенного кодекса ЕАЭС подвели в Гомеле-5

Владимир Орловский, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:
Почувствовали улучшения в части ускорения таможенных процедур: сократились сроки оформления. Мы полностью перешли на электронное декларирование – фактически бумажные документы мы уже не принимаем. Мы не требуем в дополнение к электронным бумажные сопроводительные документы. Работаем с тем, что есть уже в таможне.

Работать стало быстрее и проще: первые итоги работы в условиях Таможенного кодекса ЕАЭС подвели в Гомеле-7

Работа по приведению национального законодательства в соответствие с нормами Таможенного кодекса ЕАЭС в Беларуси будет продолжена и впредь.

Работать стало быстрее и проще: первые итоги работы в условиях Таможенного кодекса ЕАЭС подвели в Гомеле-9

Работать стало быстрее и проще: первые итоги работы в условиях Таможенного кодекса ЕАЭС подвели в Гомеле-11

# Экономика # Таможенный союз # Фотофакт # Владимир Орловский # Сергей Ушкалов

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