Работать стало быстрее и проще: первые итоги работы в условиях Таможенного кодекса ЕАЭС подвели в Гомеле

Новости Беларуси. К новостям в Беларуси. Первые итоги работы в условиях Таможенного кодекса ЕАЭС подвели в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ вступил в силу 2 января. И уже сейчас – спустя всего три месяца – десятки крупных экспортеров, представляющих белорусский бизнес, говорят о том, что работать стало быстрее и проще. Особенно предприниматели оценили переход на электронные декларации.

Сергей Ушкалов, начальник отдела таможенных операций «Белоруснефть»:

Электронный подход – это, конечно, плюс. Страшно вспомнить времена, когда декларант в день подавал одну декларацию. Все очень плавно. Все хорошо.

Владимир Орловский, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:

Почувствовали улучшения в части ускорения таможенных процедур: сократились сроки оформления. Мы полностью перешли на электронное декларирование – фактически бумажные документы мы уже не принимаем. Мы не требуем в дополнение к электронным бумажные сопроводительные документы. Работаем с тем, что есть уже в таможне.