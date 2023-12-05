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В Самарканде открылся бизнес-форум – Беларусь представляют более 60 участников

05 декабря 2023 14:02
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Следующая планка – миллиард долларов. Беларусь и Узбекистан ставят задачу удвоить товарооборот. Такое заявление прозвучало в Самарканде на заседании межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Самарканде открылся бизнес-форум – Беларусь представляют более 60 участников-1

Подписаны соглашения, и уже заключен ряд контрактов. Среди тем взаимного интереса – молочная и мясная отрасли, фармацевтика, деревообработка. Кроме того, активно обсуждаются новые проекты в мебельной индустрии и медицине. По завершении официальной части в Самарканде открылся масштабный бизнес-форум. В нем участвуют порядка 250 представителей Узбекистана, более 60 – от белорусской стороны.

В Самарканде открылся бизнес-форум – Беларусь представляют более 60 участников-4

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Сегодня широко представлена наша продукция – это и деревообработка, машиностроение, легкая промышленность. Как поставки готовой продукции, так и промежуточные группы товаров: это сырье, в котором мы нуждаемся, и овощи, фрукты, которые сегодня произрастают здесь, пользуются популярностью у нас в стране. И сегодня с коллегами уже обсуждали вопрос о возможности открытия оптового логистического центра, который будет представлять свежую продукцию Узбекистана у нас в стране, чтобы мелкий бизнес мог работать, уже непосредственно приобретая продукцию в Минске.

Сейчас в Узбекистане работает практически 200 предприятий с белорусским капиталом, а у нас – около сотни с узбекским.

# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Михаил Мятликов # Фотофакт

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