«Бесценные экосистемные услуги» и не только. Что Беларусь может предложить мировой экономике?

Александр Лукашенко анонсировал зарубежные визиты на совещании с руководством правительства и Администрацией Президента. Таким образом четко наметил наш международный вектор, который все больше смещается в Африку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Если раньше в экспорте Беларуси действовала формула 30-30-30, то есть потоки делились между рынками СНГ, Евросоюза и третьих стран (Африки, Азии и Латинской Америки), то сегодня ключевые партнеры по экспорту – Россия и Китай и те рынки, которые, как и Беларусь, находятся под западными санкциями. Например, страны в той же Африке или Латинской Америке. В отличие от Китая, который там тоже активно представлен, мы можем не соблюдать санкции США при работе с крупными национальными компаниями по добыче золота, алмазов, газа, нефти. Как правило, это главный источник дохода развивающихся стран, и именно эти сектора американцы пытаются взять под контроль. В результате для Беларуси открылось окно возможностей – но не только на традиционных рынках типа машиностроения и сельхозтехники. Как правило, гражданские контракты всегда идут в связке с военными – это строительство крупных объектов, например, систем ПВО.

Большинство стран сегодня не имеет доступа к тем тактическим решениям, которые появились в ходе СВО, поэтому Беларусь может предложить еще и определенные контракты по обучению, охране коммуникаций, промышленных комплексов, месторождений, которые часто становятся объектами нападений в Африке.

Кроме того, хорошо работают и горизонтальные связи между африканскими режимами. Там прекрасно знают, чего стоят те или иные западные предложения, «от которых нельзя отказаться». Часто за них приходиться платить кровью, переворотами и потерей страны. Так произошло со многими режимами Центральной Африки, которые ранее контролировала Франция. Сейчас французы ослабли, но в воздухе висит угроза большой войны, и для любого западного капитала Африка – это рискованные инвестиции. Но зато в такие точки потенциально может прийти наша страна. В этом же направлении активно действует Россия, и сегодня в Африке происходит масштабный, но скрытый от глаз передел рынков.

Ольга Коршун:

Но характерно, что там, где Китай и Россия конкурируют между собой, Беларусь имеет хорошие отношения со всеми. И если КНР, к примеру, может обеспечить ту или иную страну дешевыми кредитами, Россия – оружием и воинскими контингентами, то Беларусь предлагает строительство промышленных объектов и жилья, транспорт, сельхозтехнику. Так новые режимы в Африке, которые пытаются освободиться из-под западного контроля, получают вполне реальную альтернативу для проведения суверенной политики. А не пакеты санкций и политическую травлю, которые на постоянной основе поступают и в Беларусь, и во многие африканские страны.