Роман Головченко с рабочим визитом вылетел в Узбекистан

Правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром прибыла в Узбекистан. Там пройдет заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между нашими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в пресс-службе белорусского правительства, Роман Головченко примет участие в узбекско-белорусском бизнес-форуме. Участники встречи намерены рассмотреть перспективные направления развития торгово-экономического взаимодействия двух стран, провести переговоры по вопросам сотрудничества в самых разных сферах.

Программой визита белорусской делегации предусмотрено посещение предприятий в Самарканде. Ожидается, что там также состоится рабочая встреча Романа Головченко с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым.