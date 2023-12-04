Прямой эфир

Роман Головченко с рабочим визитом вылетел в Узбекистан

04 декабря 2023 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром прибыла в Узбекистан. Там пройдет заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между нашими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко с рабочим визитом вылетел в Узбекистан-1

Как рассказали в пресс-службе белорусского правительства, Роман Головченко примет участие в узбекско-белорусском бизнес-форуме. Участники встречи намерены рассмотреть перспективные направления развития торгово-экономического взаимодействия двух стран, провести переговоры по вопросам сотрудничества в самых разных сферах.

Программой визита белорусской делегации предусмотрено посещение предприятий в Самарканде. Ожидается, что там также состоится рабочая встреча Романа Головченко с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым.

# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Роман Головченко # Абдулла Арипов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Бесценные экосистемные услуги» и не только. Что Беларусь может предложить мировой экономике?
03 декабря 2023 17:03

«Бесценные экосистемные услуги» и не только. Что Беларусь может предложить мировой экономике?

В ЕАЭС может появиться чрезвычайный фонд по отдельным продовольственным товарам
30 ноября 2023 16:52

В ЕАЭС может появиться чрезвычайный фонд по отдельным продовольственным товарам

Новости экономики за 30.11.2023
30 ноября 2023 16:52

Новости экономики за 30.11.2023