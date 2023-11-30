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В ЕАЭС может появиться чрезвычайный фонд по отдельным продовольственным товарам

30 ноября 2023 16:52
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Евразийская экономическая комиссия рассматривает возможность создания чрезвычайного фонда некоторых продуктов. Это нужно, чтобы стабильно обеспечивать рынок стран ЕАЭС продовольственными товарами в случае дефицита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕАЭС может появиться чрезвычайный фонд по отдельным продовольственным товарам-1

Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК:
Обеспечение достаточности на продовольственном рынке чувствительно для устойчивого развития любой страны. Поэтому в рамках своих компетенций комиссия совместно с государствами-членами особое внимание уделяет выстраиванию действенных механизмов сотрудничества в этой сфере. 

В ЕАЭС может появиться чрезвычайный фонд по отдельным продовольственным товарам-4

Учитывая то обстоятельство, что создание фонда потребует дополнительных финансовых вложений, на начальном этапе это может быть управляющая компания на уровне ЕАЭС. Она сможет контролировать запасы продуктов и взаимодействовать с национальными операторами.

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# ЕАЭС # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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