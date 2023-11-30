В ЕАЭС может появиться чрезвычайный фонд по отдельным продовольственным товарам

Евразийская экономическая комиссия рассматривает возможность создания чрезвычайного фонда некоторых продуктов. Это нужно, чтобы стабильно обеспечивать рынок стран ЕАЭС продовольственными товарами в случае дефицита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК:

Обеспечение достаточности на продовольственном рынке чувствительно для устойчивого развития любой страны. Поэтому в рамках своих компетенций комиссия совместно с государствами-членами особое внимание уделяет выстраиванию действенных механизмов сотрудничества в этой сфере.