Новости Беларуси. В Сахалинской области появится агрогородок по белорусскому типу. Об этом сегодня заявил губернатор этого региона на встрече с министром сельского хозяйства и продовольствия нашей страны.

Строительство сельхозпоселка предусмотрено соглашением. Документ на общую сумму в 200 миллионов долларов - стороны подписали 9 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В селе Раздольное возведут крупный животноводческий комплекс на тысячу голов. Все это – с участием белорусских специалистов. На Сахалин будут поставлять белорусские яблоки и картофель. А также сельхозтехнику.

Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области (Россия):

Мы также приобретаем комбайны по уборке моркови, капусты - по несколько экземпляров. Для нас очень важно, что за этой техникой, за этим оборудованием идёт сопровождение, идёт обучение, идёт технология, что позволяет её грамотно, эффективно эксплуатировать и добиваться хороших результатов. Весь картофель, который мы на следующий год будем высаживать, семена пойдут уже из Беларуси.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Сахалин нужен и нам, и сахалинцам, потому что впереди очень большой ёмкий рынок - там впереди Китай, впереди Япония. Очень много там едоков, поэтому необходимо готовить базу для того, чтобы туда можно было зайти, не стесняясь своего продукта.