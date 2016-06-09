Деноминация: поменять банкноты на копейки можно будет в специальных кассах

Новости Беларуси. О нюансах деноминации рассказали в Нацбанке.

Поменять банкноты на копейки можно будет в специальных кассах. Их откроют во всех регионах белорусские банки.

Также к моменту деноминации треть банкоматов будут загружены деньгами нового образца. А к 1 августа выдавать новые банкноты будут абсолютно все автоматические устройства.

Нацбанк, в принципе, ставит задачу как можно быстрее наполнить систему новыми денежными знаками и изъять из обращения банкноты образца 2000 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.