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Деноминация: поменять банкноты на копейки можно будет в специальных кассах

09 июня 2016 10:31
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Новости Беларуси. О нюансах деноминации рассказали в Нацбанке.

Поменять банкноты на копейки можно будет в специальных кассах. Их откроют во всех регионах белорусские банки.

Также к моменту деноминации треть банкоматов будут загружены деньгами нового образца. А к 1 августа выдавать новые банкноты будут абсолютно все автоматические устройства.

Нацбанк, в принципе, ставит задачу как можно быстрее наполнить систему новыми денежными знаками и изъять из обращения банкноты образца 2000 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

# Экономика # Деноминация в Беларуси

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