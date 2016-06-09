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Палата экспортёров создана в Беларуси: чем займутся её члены?

09 июня 2016 13:57
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Увеличение белорусского экспорта и привлечение иностранных  инвестиций, - в Палате экспортеров презентовали новую программу сотрудничества «Беларусь предлагает». Ее суть заключается в том, что организаторы проекта берут на себя своеобразную миссию адвоката интересов предпринимателей и обязуются защищать их на международной арене. В частности, на базе торгового комплекса в Москве  организуют выставку-ярмарку, где представят товары белорусских компаний и индивидуальных предпринимателей.  

Владимир Карягин, председатель Президиума Республиканской Конфедерации предпринимательства:
Наш рынок - маленький. Надо идти на рынок ЕврАзЭС, там, где 180 миллионов потребителей и он становится экспортёром. И мы создаём уже заранее экспортные площадки. Чем больше мы экспортных площадок создадим в Москве, в Дубаи, Лиепайском порту в Латвии, чем мы сейчас занимаемся, в Китае, в Иране, тем интересней прийти в Беларусь потенциальному партнёру.

# Экономика # Экспорт # Владимир Карягин

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