Палата экспортёров создана в Беларуси: чем займутся её члены?

Увеличение белорусского экспорта и привлечение иностранных инвестиций, - в Палате экспортеров презентовали новую программу сотрудничества «Беларусь предлагает». Ее суть заключается в том, что организаторы проекта берут на себя своеобразную миссию адвоката интересов предпринимателей и обязуются защищать их на международной арене. В частности, на базе торгового комплекса в Москве организуют выставку-ярмарку, где представят товары белорусских компаний и индивидуальных предпринимателей.

Владимир Карягин, председатель Президиума Республиканской Конфедерации предпринимательства:

Наш рынок - маленький. Надо идти на рынок ЕврАзЭС, там, где 180 миллионов потребителей и он становится экспортёром. И мы создаём уже заранее экспортные площадки. Чем больше мы экспортных площадок создадим в Москве, в Дубаи, Лиепайском порту в Латвии, чем мы сейчас занимаемся, в Китае, в Иране, тем интересней прийти в Беларусь потенциальному партнёру.