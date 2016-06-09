Александр Суриков: Беларуси и России необходимо переходить от простой кооперации к созданию СП

Новости Беларуси. Беларусь и Россия должны вместе наращивать конкурентоспособность своих экономик. Об этом заявил посол России в Беларуси Александр Суриков.

Дипломат также подчеркнул, что для этого странам необходимо переходить от простой кооперации к созданию совместных предприятий.

Что позволит укрепиться на пространстве ЕАЭС и выходить на рынки третьих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Мы эту кооперационную интеграцию ещё не всю выбрали, надо дальше продолжать - создавать совместные предприятия, сборочные производства. Наращивать производство деталей, узлов и так далее. Это всё надо делать. То есть, всё большее внимание привлекают интеграционные процессы. То есть, от процесса кооперации приходить к созданию единого кулака, то есть, единого совместного предприятия, которое имеет большую мощь. И, в том числе, экономическую и финансовую, чем вот эти, входящие в кооперационные звенья, несколько предприятий