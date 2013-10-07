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В развитие производства на БелАЗе будет инвестировано более 900 млрд рублей

07 октября 2013 15:01
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Новости Беларуси. Инвестиции в гигантское производство. Более 900 млрд рублей планируют инвестировать в развитие производства на БелАЗе. Эта сумма в полтора раза больше, чем в прошлом году. 
 
Деньги пойдут на создание мощностей и увеличение объемов производства всей линейки карьерной техники. Одновременно будут увеличивать продажу техники на новые рынки. 
 
БелАЗ ведет активные переговоры по поставкам карьерных самосвалов грузоподъемностью 220-360 тонн в страны Латинской Америки: Чили, Колумбию, Бразилию и Перу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
# Экономика # БелАЗ

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