В развитие производства на БелАЗе будет инвестировано более 900 млрд рублей

Новости Беларуси. Инвестиции в гигантское производство. Более 900 млрд рублей планируют инвестировать в развитие производства на БелАЗе. Эта сумма в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Деньги пойдут на создание мощностей и увеличение объемов производства всей линейки карьерной техники. Одновременно будут увеличивать продажу техники на новые рынки.