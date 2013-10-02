В Витебской области не собрали льнотресту в срок. Качество «северного шелка» под угрозой

Новости Беларуси. В Витебской области затянули со сроками уборки «северного шелка». Очистить поля от льнотресты нужно было еще полмесяца назад. Не радует и качество. Даже волокно, которое было убрано в срок, отмечают переработчики, и то не идеальное. А вот каким будет октябрьский лен – и думать боятся.

Уборка льна на полях Витебщины идет полным ходом. Но это, к сожалению, никак не сказывается на качестве получаемого сырья. Ведь все сроки уборки давно вышли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раиса Иванова, директор Ореховского льнозавода:

До 10 сентября ставилась задача убрать весь лен. Этому, кажется бы, и способствовало все. Однако в сентябре всего лишь было 10 погожих дней, которые позволили незначительную часть убрать сырья.

Ореховский, равно как и еще 4 десятка льнозаводов по всей стране, выращивает северный шелк на своих полях. Работники сами делают волокно и поставляют его на Оршанский льнокомбинат для последующей переработки. Правда, далеко не всё сырье оказывается достойного качества.

Такой лен никогда не превратится в качественное изделие. Его попросту не принимают переработчики. Причины очевидные: запах гнили и никакой прочности. Прядильная способность потеряна. Причем еще в поле.

Алла Иванова, старший сортировщик сырьевого отдела Оршанского льнокомбината:

Зеленое, бурое, темно-серое… Этого вообще не должно быть. Исключено. А разнооттеночность, вот допустим, темно-серый, желтенький - должно быть не более 10%. Здесь же идет зеленчак, бурое, поэтому волокно оценивается не выше номера 9.

Чем выше номер волокна, тем лучше. Однако часто сырье, поступающее на Оршанский льнокомбинат, явно ниже по качеству, нежели заявляется поставщиками. Между тем, согласно комплексному бизнес-плану по развитию льняной отрасли страны, уже в 2015 в Беларуси должны научиться выращивать лен под номером 13. Пока об этом и речь не идет.

Анна Василевская, заместитель главного инженера по производству Оршанского льнокомбината:

С сентября льнозаводы по республике приступили к проработке сырья урожая 2013 года. Мы за сентябрь получили порядка 400 тонн волокна, но качество пока не радует. Мы заказываем ежегодно в Минсельхозпроде номер 12-12.4. Но по факту нам не удается этого получить. Самый высокий номер, которые за последние 5 лет, это 11.23.

Получить заветный 13 номер волокна, уверены производители и переработчики, можно лишь с помощью научных разработок. Но пока ничего нового не придумали. И как ни грустно, даже тот лен, который имеем, остается все еще в поле, и постепенно теряет свои полезные свойства.