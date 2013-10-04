В Беларуси льготникам увеличили размеры жилищных кредитов

Новости Беларуси. Льготникам в Беларуси увеличили размеры жилищных кредитов. Такое решение принято в правительстве.

Норматив стоимости квадратного метра для расчета кредита вырос до 5 млн 300 тысяч рублей. Причем нововведение касается как новых, так и старых договоров. По ранее выданным кредитам банк произведет перерасчет.

Напомним, право на льготный кредит имеют малообеспеченные граждане, многодетные и молодые семьи, военнослужащие, чернобыльцы и инвалиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.