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В Беларуси льготникам увеличили размеры жилищных кредитов

04 октября 2013 14:03
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Новости Беларуси. Льготникам в Беларуси увеличили размеры жилищных кредитов. Такое решение принято в правительстве.

Норматив стоимости квадратного метра для расчета кредита вырос до 5 млн 300 тысяч рублей. Причем нововведение касается как новых, так и старых договоров. По ранее выданным кредитам банк произведет перерасчет.

Напомним, право на льготный кредит имеют малообеспеченные граждане, многодетные и молодые семьи, военнослужащие, чернобыльцы и инвалиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в области жилищного строительства

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