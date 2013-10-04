4 октября на заседании Совета Министров обсуждали дальнейшее развитие евразийской интеграции

Новости Беларуси. Правительству Беларуси нужно выработать четкую позицию по дальнейшему развитию евразийской интеграции. На это 4 октября обратил внимание премьер-министр Михаил Мясникович на расширенном заседании Совмина.

Решение о создании с 2015 года Евразийского экономического союза без изъятий и ограничений было принято главами государств-участников Таможенного союза. Речь идет об общем рынке, где будет полный доступ для деятельности предприятий и граждан. Это и свободное движение товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов.

Более детально основные документы нового союза обсудят в ближайшее время на встрече глав государств в рамках Высшего совета Единого экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Главы государств Таможенного союза приняли решение о создании к 1 января 2015 года Евразийского экономического союза без изъятий и ограничений. Как сказал наш президент, общий рынок, полный доступ хозяйствующих субъектов и граждан к ресурсам этого рынка, продаже, свободное движение товаров, услуг, капитала, рабочей силы.