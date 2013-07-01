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В рамках визита Президента Лаоса проходит Белорусско-лаосский бизнес-форум

01 июля 2013 11:02
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Новости Беларуси. Конкретные предложения по активизации сотрудничества 1 июля обсуждали представители двух стран и в рамках Белорусско-лаосского бизнес-форума. Проекты касались самых разных сфер: машиностроения, сельского хозяйства и туризма.

Стороны уже подписали соглашение о сотрудничестве на уровне торгово-промышленных палат. Оно позволит проводить подобные встречи гораздо чаще и тем самым укрепить контакты деловых кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сисават Тхиравонга, президент Национальной торгово-промышленной палаты Лаоса:
Это наша первая встреча на уровне торгово-промышленных палат. Она очень важна для развития деловых контактов. Нас  очень интересует белорусская техника. Привлекают также сферы  машиностроения и сельского хозяйства.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
В Лаосе также есть те сферы, которых нет у нас. Кофе и другие продукты питания, которые не растут на территории Беларуси, но являются сырьем для производства пищевых продуктов в Беларуси. В том числе концентраты цветных металлов, которыми мы, к сожалению, природой обделены. Взаимный товарооборот может расти, увеличиваться.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Лаос

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