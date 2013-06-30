Беларусь-Лаос: перспективы сотрудничества

Новости Беларуси. То что Восточная Азия и, в частности, Индокитай — регион вполне оправданно интересующий многих, отнюдь не новость только этой недели. Относительно открытые рынки сбыта и растущие собственные мощности этих стран последние годы особенно активно привлекают и инвесторов, и торговых партнеров. Впрочем, придти и закрепиться там можно... и нужно еще и сейчас. Лаос, как государство Индокитая и как перспектива, в материале программы «Неделя» на СТВ.

Традиционные журналистские вступления из сюжетов о дипломатических контактах, что-то вроде «о тысячах километрах разделяющих страны», не с каждым днем, но с каждым часом, потому что с каждым новым контактом, очевидно становятся все менее четко отражающими действительность. Ведь в действительности нынешнего уже глобального мира расстояния буквально и постоянно сжимаются под постоянным же давлением и экономической, и производственной, и торговой необходимости. И вот уже Лаос, одна из стран перспективнейшего региона планеты — Индокитая, становится пусть не самым близким, но все же соседом нашей страны. Не географически... но потому что, отвечая вызовам современности, Беларусь осознанно и открыто, целенаправленно и целеустремленно продолжает наращивать те самые взаимоуважительные и взаимовыгодные внешнеполитические контакты которые уменьшают расстояния, которые делают ближе.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы поддерживаем, всегда поддерживали дружеские отношения. Я очень рад, что в этом году состоится визит президента Лаоса в Беларусь. Это очень хорошо, потому что мы выходим на прямые контакты между Беларусью и Лаосом. В общем-то, вы прекрасно знаете, эти контакты, порой и по экономическим вопросам, осуществлялись через Вьетнам. Ничего в этом плохого нет. Но мы можем по многим-многим направлениям, если не по всем, сотрудничать напрямую с вашей страной.

Между тем, успешный опыт сотрудничества Беларуси с Вьетнамом — вот то, что может уже сегодня и уже конкретными цифрами показать всем будущие перспективы в выстраивании отношений нашей страны и Индокитая, Юго-восточной Азии и всего азиатско-тихоокеанского региона как единого целого. Почти двести миллионов долларов в год, при положительном сальдо в 127 и планы на 2014 подписать договор о создании зоны свободной торговли между Вьетнамом и Таможенным союзом.

Отсюда и обоснованная заинтересованность в увеличении нашего присутствия на других рынках восточно-азиатского региона. Ведь тот же Лаос сегодня, наряду с соседними государствами, часть профильной инвестиционной программы «Южный шелковый путь». Лаос сегодня — это увеличивающийся и пока относительно открытый рынок. Лаос сегодня — страна, где темпы роста в отдельных областях промышленности превышают десять процентов, но которая также прибавляет более семи процентов и в потенциально сверхприбыльном историческом и религиозном туризме.

Впрочем, осознавая перспективы, власти Лаоса, не склонны закрывать глаза и на отрасли в которых из-за исторических и природных условностей и условий у этой республики есть объяснимые трудности. А потому тамошние политики не стесняются подчеркивать: экономики Беларуси и Лаоса взаимодополняемы. То есть именно наша страна может в кратчайшие сроки обеспечить азиатского партнера необходимыми машинами и ресурсами, технологиями и знаниями. Флагманами на дороге с двусторонним движением уже сейчас видятся МАЗ, готовый поставлять автомобили и запчасти, и белорусские тракторостроители. Есть в Лаосе свободные рынки и для наших продуктов питания, и для лекарств.

Тюммали Сайнясон, президент Лаосской Народно-Демократической Республики:

В будущем обе стороны будут опираться на потенциал и реалии каждой страны. И мы с удовольствием готовы сотрудничать с Беларусью в агропромышленности и промышленной переработке. Лаос имеет потенциал в области добычи природных и минеральных ресурсов, с которыми можно развивать сельское и лесное хозяйство, электроэнергетику, сервис и туризм.

Как отмечают аналитики, ситуация в Индокитае в целом схожа с судьбой его главной реки — Меконга, где огромные ресурсы еще ждут освоения. Также и потенциал государств на берегах Меконга: Лаоса, Мьянмы, Камбоджи. Открывать и раскрывать эти богатства миру во многом еще только предстоит. А для этого партнерам региона, в число которых входит Беларусь, уже сейчас необходимо становиться с ним как можно ближе.