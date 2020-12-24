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В приоритете по-прежнему социальная сфера. В Минске депутаты приняли бюджет на 2021 год

24 декабря 2020 15:34
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Новости Беларуси. Депутаты Мингорсовета приняли бюджет и инвестпрограмму на 2021 год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Только на возведение различных объектов планируют потратить более 700 миллионов рублей.

В приоритете по-прежнему социальная сфера. В Минске депутаты приняли бюджет на 2021 год-1

В приоритете по-прежнему социальная сфера. Сюда направят около половины бюджетных средств. Большое внимание уделят строительству и реконструкции школ, детских садов и поликлиник. Также активно будут развиваться инженерная и транспортная инфраструктура, чтобы город совершенствовался комплексно. Часть финансирования потратят и на развитие городов-спутников. В целом планируется, что доходы бюджета столицы составят более 5 миллиардов рублей – цифра больше, чем год назад.

В приоритете по-прежнему социальная сфера. В Минске депутаты приняли бюджет на 2021 год-4

Игорь Русакевич, председатель комиссии Минского городского Совета депутатов по экономическому развитию, финансам и бюджету:
По сравнению с прошлым годом планируем, что доходы вырастут на 6 %. По расходам рост заложили всего 1 %, но зато сократили дефицит бюджета по сравнению с прошлым годом более чем в два раза. Бюджет носит, традиционно, социальную направленность.

В приоритете по-прежнему социальная сфера. В Минске депутаты приняли бюджет на 2021 год-7

Александр Хижняк, председатель комиссии Минского городского Совета депутатов по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии:
Основной посыл, который реализован в этом решении – это все-таки максимально сконцентрировать средства денежные на том, чтобы завершить начатые строительством объекты и завершить проектирование по начатым объектам. Хочу сказать, что более 35 % средств инвестпрограммы на 2021 год предусматривается, опять же, на две ключевые отрасли – здравоохранение и образование.

В приоритете по-прежнему социальная сфера. В Минске депутаты приняли бюджет на 2021 год-10

Инвестиционная программа 2020 года была самой масштабной и напряженной за последние пять лет. На развитие города было потрачено более 900 миллионов рублей. Треть средств вложили в социальную сферу.

# Бюджет Минска # Экономика # Игорь Русакевич # Александр Хижняк # Фотофакт

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