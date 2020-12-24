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Новости экономики за 24.12.2020

24 декабря 2020 14:59
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Новости Беларуси. Какой новый вид облигаций анонсирует Министерство финансов и зачем медицинскому университету кредит от Банка развития? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Положительное сальдо внешней торговли Беларуси выросло в 4 раза

Новости экономики за 24.12.2020-1

МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»

Обсудить изменения в закон «О рынке ценных бумаг» предлагает Министерство финансов. Проектом закона вносятся корректировки в полномочия Совета Министров в этой сфере. Предусмотрено создание института номинального держания ценных бумаг, а также нового вида облигаций – структурных. Новшество в том, что при определенных условиях облигация может предусматривать размер выплат инвесторам ниже номинала.

Организатор общественного обсуждения – Департамент по ценным бумагам. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на «Правовом форуме».

БГМУ получит от Банка развития до 1,2 млн рублей на строительство нового учебного корпуса

Новости экономики за 24.12.2020-4

СВЕРХДЕРЖАВЫ МОГУТ ПОТЕРЯТЬ ИНТЕРЕС К ДОЛЛАРУ ПРИ ВЗАИМОРАСЧЕТАХ

Вследствие активного применения санкций властями США ценность доллара может быть серьезно подорвана, что с годами приведет к сокращению его использования. По мнению экспертов банковского дела, статус американской валюты как надежного средства сбережения и оплаты в последние годы сокращается. Из-за этого использование доллара может снизиться, и на это Россия обращает внимание много лет. Американский санкционный фон в ближайшие годы не изменится, из-за чего использование национальной валюты в двусторонних расчетах будет расти.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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