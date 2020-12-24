Новости экономики за 24.12.2020

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МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»

Обсудить изменения в закон «О рынке ценных бумаг» предлагает Министерство финансов. Проектом закона вносятся корректировки в полномочия Совета Министров в этой сфере. Предусмотрено создание института номинального держания ценных бумаг, а также нового вида облигаций – структурных. Новшество в том, что при определенных условиях облигация может предусматривать размер выплат инвесторам ниже номинала.

Организатор общественного обсуждения – Департамент по ценным бумагам. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на «Правовом форуме».