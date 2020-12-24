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Положительное сальдо внешней торговли Беларуси выросло в 4 раза

24 декабря 2020 15:01
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Новости Беларуси.  Положительное сальдо внешней торговли страны выросло в четыре раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сальдо торгового баланса – один из важнейших показателей внешнеторговой деятельности страны. Проще говоря, это разность между ввозом и вывозом товаров и услуг в деньгах.

Внешнеторговый оборот с января по октябрь составил порядка 58 миллиарда долларов: экспортировали почти на 30, импортировали на 28. Основной объем импорта складывается из сырьевых ресурсов: нефти, газа, минерального сырья, а также комплектующих для машиностроения. Сальдо внешней торговли товарами и услугами – без малого 2 миллиарда, тогда как за тот же период 2019 года это были даже не полмиллиона (454 тысячи) долларов.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская

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