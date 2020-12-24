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БГМУ получит от Банка развития до 1,2 млн рублей на строительство нового учебного корпуса

24 декабря 2020 15:03
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Новости Беларуси. Белорусский государственный медицинский университет получит от Банка развития 1 миллион 200 тысяч рублей на строительство нового учебного корпуса на 1 000 мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставку по кредиту приравняли к ставке рефинансирования Национального банка, которая выросла на 1 процентный пункт. Для получения финансирования юрлица и индивидуальные предприниматели участвуют в конкурсах, проводимых Банком развития. Проводят их для выбора инвестиционных проектов, реализуемых в рамках государственных программ. Победители конкурсов включаются в план финансирования банка.

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# Банк развития # Экономика # Наталья Надольская

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