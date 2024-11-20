В правительстве подвели промежуточные итоги работы экономики страны в 2024 году

Ситуация в экономике стабильная и управляемая. Об этом заявил глава белорусского правительства во время заседания Совета Министров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть все шансы завершить год в плановых параметрах, чтобы перейти к заключительному году пятилетки с хорошей позицией. Из пяти важнейших показателей эффективности работы правительства и Национального банка выполнено четыре. Экономика Беларуси сохраняет параметры выше прогнозных и среднемировых. Наблюдается рост ВВП, инвестиций, реальных доходов населения. В запланированных параметрах выдерживается уровень инфляции. А вот в экспорте пока не дотянули до прогнозного показателя.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Активно идет диверсификация наших экспортных потоков. Так, за девять месяцев экспорт в страны Африки вырос в 3,7 раза, а количество африканских стран – покупателей нашей продукции возросло до 45 государств. Не достигли плановых показателей по экспорту Министерство архитектуры, Минпром, Минсвязи и концерн «Беллегпром».

Реальные доходы белорусов растут быстрее, чем планировали. Средняя зарплата по стране достигла 2 200 рублей. Увеличились и пенсии. Средний размер превышает 800 рублей. Тезис Президента «государство для народа» находит свое последовательное воплощение на протяжении 30 лет развития Беларуси. Мы строим будущее страны, сохраняя суверенитет, поставив во главу угла интересы белорусов. Все социальные гарантии выполняются своевременно и в полном объеме. Есть все возможности хорошо зарабатывать, да и на рынке труда выбор вакансий широкий. Только благодаря инициативе «Один район – один проект» появилось почти 11 тысяч новых рабочих мест.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Отмечаем динамику увеличения вложения наших предприятий в активную часть. То есть речь идет о машинах, оборудовании, то есть не в стены. Это быстрое обновление – это значит, конкурентоспособная продукция и возможность ее поставки на экспорт. Реализуются проекты в рамках наших основных инициатив. Почти 50 проектов уже реализовано в рамках инициативы «Один район – один проект». До конца года мы видим положительную динамику. Самое главное, и глава государства отмечал, что эта инициатива не будет прекращена. Сегодня мы уже рассматриваем в правительстве уточнение перечня. Будет дополнено более 40 проектами.

Еще больше стали доверять белорусы отечественному рублю. Это подтверждает то, что с начала года срочные банковские вклады в национальной валюте выросли почти на 30 %.