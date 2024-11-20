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В правительстве подведут итоги социально-экономического развития Беларуси за 9 месяцев 2024-го

20 ноября 2024 07:45
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Итоги социально-экономического развития Беларуси 20 ноября рассмотрят в правительстве. Будет дана экспертная оценка показателям, которые достигнуты за 9 месяцев 2024 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В правительстве подведут итоги социально-экономического развития Беларуси за 9 месяцев 2024-го-2

По данным Белстата, экономика Беларуси сохраняет параметры выше прогнозных и среднемировых показателей. Так, темп роста ВВП в январе-сентябре составил 104,5 %. На этом фоне значительное внимание уделяется развитию социальной сферы. Так, в 2024 году по всей стране введены в строй 25 новых и модернизированных объектов здравоохранения. На укрепление материальной базы лечебных учреждений, поликлиник, больниц из бюджета направлено около миллиарда рублей. Тезис Президента «государство для народа» находит свое последовательное воплощение на протяжении последних 30 лет развития Беларуси. Мы строим будущее страны, сохраняя суверенитет, поставив во главу угла интересы белорусов.

# Государственная политика

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