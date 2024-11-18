Чеботарь рассказал об итогах работы белорусской экономики за 10 месяцев 2024 года

В результате динамика роста нашей экономики действительно показательна. Стабильный рост демонстрирует ВВП Беларуси. За 10 месяцев нынешнего года плюс 4,2 %. Это больше не только существующих прогнозов по стране, но и выше среднемировых показателей.

Обещанный Западом крах белорусской экономики не состоялся. Мы, успешно преодолевая влияние санкций, уверенно наращиваем внутренний потенциал. Наши люди обеспечены работой и своевременно получают зарплату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Достичь этого удалось благодаря четко выстроенной Президентом политике по сохранению стабильности в обществе, укреплению связей с Россией, партнерами по ЕАЭС, ШОС и БРИКС. В целом за счет переориентации нашей внешней торговли с акцентом на государства дальней дуги.

С высокими темпами продолжает работать промышленность. В частности, заметно прибавили в производстве легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, вагонов, мотоциклов и аккумуляторов. Причем работаем не на склад. Отечественная продукция востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Достаточно взглянуть на экспорт: за январь-сентябрь рост – без малого 4,5 %. В денежном выражении это почти 37 миллиардов долларов. Значительный вклад в общее дело вносят также строительство, транспорт и сельское хозяйство. Продолжается восстановление в IT-сфере и модернизация предприятий. Ежемесячно прибавляет и инвестиционный портфель. Устойчивая работа экономики позволила прийти к среднему уровню зарплаты более 2 тысяч 200 рублей, а реальный рост пенсий по возрасту составил 109,7 %.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Все тренды в рамках прогнозных параметров. ВВП – 104,2 %. Напомню, что задача у нас по году – 103,8 %. Динамично у нас развиваются и дают основной вклад в развитие экономики такие отрасли, как промышленность, строительство, сельское хозяйство. За 10 месяцев вышли на уровень прошлого года по строительству жилья. И фактически видим, что мы приблизимся и выполним задачу программного документа – 4400 ввести по году.

Положительные экономические прогнозы и в отношении следующего года. Рост ВВП запланирован выше темпов развития мировой экономики. Позитивные результаты ожидаются за счет наращивания объемов экспорта, инвестиционного развития и контроля над инфляцией. Она не должна превысить 5 %.