Василий Анохин: товарооборот с Беларусью по сельскому хозяйству уже превысил 50 млрд рублей

Главный внешнеполитический вектор и устремление Беларуси – мирная жизнь и взаимодействие с соседними государствами. Такой посыл 18 ноября звучал рефреном во время переговоров Президента Беларуси с губернатором Смоленской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего Смоленская область заинтересована в сотрудничестве в сфере промышленности. Так, есть задумка по совместной работе нашего «Белкоммунмаша» и со смоленским муниципальным предприятием в части реновации трамваев. В этом будут заинтересованы и соседние регионы. Большие виды и на АПК – это четверть совместного товарооборота на сегодня. И объемы взаимной торговли в этой части продолжают расти.

Василий Анохин поблагодарил нашего Президента за то, что тот поднял самые чувствительные вопросы двусторонней повестки. Отдельные удалось решить прямо во Дворце Независимости, все остальные под силу разобрать на уровне правительств и самом губернаторском.

Василий Анохин, губернатор Смоленской области России:

Могу сказать, что у нас товарооборот по сельскому хозяйству превысил уже 50 миллиардов рублей. И думаю, будет расти дальше. Ключевыми культурами являются лен и рапс. У нас много аграриев, которые перерабатывают лен и рапс. Мы знаем Оршанский льнокомбинат, очень известный. И, конечно, есть чему поучиться, особенно институтам льна. Наши аграрии, конечно, благодарны за тот семенной материал, который мы получаем из Беларуси. Мы тоже обсудили создание совместного селекционно-семеноводческого центра между Институтом льна в Орше и нашей Смоленской сельхозакадемией. Для того чтобы упростить доступ и выработку семян, им можно было пользоваться без дополнительных разрешений – сорткомиссий у нас на территории Смоленской области и в других регионах. Потому что мы считаем, что это очень перспективная культура, которая может использоваться в разных областях.

Мы можем быть полезны Смоленской области и в части дорожного строительства – под ключ или на подряде, готовы поставлять свою пожарную технику – ее ценят и знают и в Китае, и в Африке, не говоря уже о России. Отметим, Александр Лукашенко регулярно проводит переговоры с руководителями регионов России, таким образом удается точечно проработать все нюансы. Да и на общем результате, уровне торговли и частоте контактов такое повышенное внимание сказывается.