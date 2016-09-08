В правительстве Беларуси прошли переговоры с председателем Комитета по контролю и управлению госимуществом Китая

Новости Беларуси. Прямые инвестиции, совместные проекты и всестороннее сотрудничество между Беларусью и Китаем. Об этом 8 сентября шла речь в правительстве. На встрече с председателем Комитета по контролю и управлению госимуществом Китая речь шла о наполнении взаимодействия конкретными проектами.

Китай для Беларуси партнер стратегический. Ярким примером сотрудничества является Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». Во многом расширению взаимодействия между странами способствуют визиты на высоком и высшем уровне. Ожидается, что в конце сентября Президент Беларуси посетит Китай с государственным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы рассматриваем Китай в качестве стратегического партнера, а наши совместные проекты – как инструменты укрепления взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, финансово-кредитной, инвестиционной, технической и других областях.

Хуан Даньхуа, председатель Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете КНР:

Предстоящий визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай даст большой толчок для углубления всестороннего взаимодействия между двумя странами. Мы считаем, что сотрудничество в экономической и торговой сферах являются важными направлениями в отношениях Беларуси и Китая.