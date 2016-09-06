Новости экономики за 06.09.2016

Новости Беларуси. Сколько сегодня стоит высшее образование в Беларуси и какова политика кредитования в этой сфере? Подробнее об этом и не только сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОВОЩНОЙ СЕЗОН

Закупочные цены на картофель снизились. Максимально близко к себестоимости: 20 копеек за килограмм с НДС. Таким образом рынок отреагировал на хороший урожай.

Отметим, что цены на все сезонные овощи на крупных продовольственных рынках достигли минимума.

Например, сливу можно купить по 70 копеек за килограмм, огурцы не дороже 1 рубль 50, самая дешевая капуста стоит 40 копеек.

ОБРАЗОВАНИЕ В ДОЛГ

Кредиты на высшее образование стали выдавать крупные финансовые учреждения страны. Максимальная ставка – 28%. «Отсрочка» оплаты основного долга, как и размер ставки, зависят от формы обучения и количества образований.

Одолжив у банка, к примеру, 2500 рублей, ежемесячно придётся отдавать от 47 до 58 рублей.

Погашение кредитов на образование имеет свои особенности. По ним даётся «отсрочка» выплаты основного долга на период обучения. Это значит, что пока студент не получит диплом, банку нужно будет отдавать только проценты за пользование кредитом.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Еврокомиссия включила Беларусь в список стран, имеющих право получать финансирование Европейского инвестиционного банка.

Данное решение опубликовано 6 сентября в официальном журнале Евросоюза. Работа банка в нашей стране значительно расширит возможности для экономического сотрудничества с Европейским союзом, в том числе в инвестиционной сфере.

Белорусский рубль на торгах сегодня подешевел относительно корзины валют. Доллар набрал 0,27 копейки.

Актуальная его цена на 7 сентября – 1 рубль 96 копеек.

Евро вырос на несколько пунктов. Официальный курс от Нацбанка на среду – 2,18. Российский рубль прибавил всего 0,2 копейки и стал стоить 3 рубля 2 копейки белорусского за 100 российских.