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Министерство торговли Беларуси официально переименовано в Министерство антимонопольного регулирования и торговли

08 сентября 2016 06:04
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Новости Беларуси. Министерство торговли Беларуси 8 сентября официально переименовано в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В самом названии фигурируют основные задачи обновленного ведомства. В первую очередь это развитие конкуренции, регулирование ценообразования, анализ и стимулирование потребительского рынка страны, а также защита прав потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Первым шагом мы видим создание и подписание с бизнесом кодекса добросовестных практик поведения в оптовой и розничной торговле. Это своего рода рамочное соглашение, которое определит обязанности бизнеса по созданию равных условий для всех поставщиков.

# Экономика # Государственная политика в сфере торговли # Владимир Колтович

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