Министерство торговли Беларуси официально переименовано в Министерство антимонопольного регулирования и торговли

Новости Беларуси. Министерство торговли Беларуси 8 сентября официально переименовано в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В самом названии фигурируют основные задачи обновленного ведомства. В первую очередь это развитие конкуренции, регулирование ценообразования, анализ и стимулирование потребительского рынка страны, а также защита прав потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Первым шагом мы видим создание и подписание с бизнесом кодекса добросовестных практик поведения в оптовой и розничной торговле. Это своего рода рамочное соглашение, которое определит обязанности бизнеса по созданию равных условий для всех поставщиков.