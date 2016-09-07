Новости экономики за 07.09.2016

Новости Беларуси. Белорусы стали чаще обращаться в Нацбанк, чтобы узнать причины отказа в выдаче кредита. Как оказалось, коммерческие банки зачастую «прикрывались» некими списками, которые якобы составляет Национальный финансовый регулятор. Существует ли такой «черный список», узнаем у нашего экономического обозревателя Натальи Надольской.

ОТКАЗАТЬ КРАСИВО

Перечня лиц, которым запрещено выдавать кредиты, не существует. С таким заявлением 7 сентября выступил Национальный банк страны и рекомендовал коммерческим банкам более детально объяснять причины отказа в выдаче кредита. До сих пор финансисты ссылались на якобы существующий реестр Нацбанка.

Виктор Пленкин, начальник управления «Кредитный регистр» Национального банка Республики Беларусь:

Очень часто представители банка говорят о том, что Национальный банк запретил выдать кредит. Естественно, это не так. Национальный банк только предоставляет кредитный отчет, а решение выдать кредит или нет коммерческий банк принимает самостоятельно.

В кредитной истории граждан содержатся сведения о его долгах, платежах, просрочках, а вот рекомендаций о том, выдавать ли конкретному гражданину кредит или нет, досье не содержит.

НЕ МОЕ – НЕ ЖАЛКО

Кто заплатит за свет в подъезде? Треть столичных многоэтажек перерасходует электроэнергию в местах общего пользования. А значит не вкладывается в установленный тариф – 39 копеек в месяц с одного проживающего. И это несмотря на то, что во всех домах установлены светодиодные светильники с датчиками движения. Очевидно, что жильцы домов-должников не заботятся об экономии, а вот кто оплатит перерасход, разбираться будут индивидуально по каждому дому.

ШАГИ НА ВСТРЕЧУ

Спрос на детскую обувь в крупных универмагах города вырос. Начало учебного года позади, а вот осень – впереди. Резиновые сапоги, ботинки, спортивная обувь – цены колеблются в зависимости от производителя: от 32 до 170 рублей за пару. Туфли на мальчика обойдутся от 45 до 62 рублей (на некоторые модели скидки рублей на 12-15); туфли для девочки – от 31 до 60 рублей. Модели из искусственной кожи стоят в районе 50 рублей, что очень сбивает с толку, потому что натуральные туфли можно найти и за 36 рублей.

НА ВЕС ЗОЛОТА

Золотовалютные резервы страны за месяц выросли на $82 млн благодаря поступлению средств от продажи валютных облигаций Минфина, экспортных пошлин на нефть, а также покупке иностранной валюты на бирже. Белорусы в августе продали рекордный в 2016 году объем валюты наличными: 670 млн долларов. Это на 16% больше, чем в июле.

Белорусский рубль сегодня укрепился к доллару, но снизился к евро и российскому рублю. По итогам торгов курс доллара снизился до 1 рубля 95 копеек. Курс евро вырос незначительно. Сегодня – 2,19. Российский рубль прибавил незначительно и стал стоить 3 рубля 2 копейки за сотню российских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.