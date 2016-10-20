В помощь фермерам: система электронного бронирования минских торговых мест заработала в Беларуси

Новости Беларуси. Новые технологии пришли и в помощь фермерам. 20 октября начала работать система электронного бронирования торговых мест. Это избавит сельчан от частых поездок в Минск.

На сайте горисполкома можно подобрать подходящий вариант на неделю вперед.

Сегодня размещено 800 предложений. Большинство мест для торговли – на крупных рынках. Сервис работает пока в тестовом режиме. В последствии подобные могут появиться и в других городах Беларуси.

Предварительная запись позволит сельскохозорганизациям, фермерам и частникам, имеющим подворья, планировать продажу на рынках столицы картофеля, овощей, зелени, плодов и ягод в любой удобный для себя день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.