Прямой эфир

В помощь фермерам: система электронного бронирования минских торговых мест заработала в Беларуси

20 октября 2016 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новые технологии пришли и в помощь фермерам. 20 октября начала работать система электронного бронирования торговых мест. Это избавит сельчан от частых поездок в Минск.

На сайте горисполкома можно подобрать подходящий вариант на неделю вперед.

Сегодня размещено 800 предложений. Большинство мест для торговли – на крупных рынках. Сервис работает пока в тестовом режиме. В последствии подобные могут появиться и в других городах Беларуси.

Предварительная запись позволит сельскохозорганизациям, фермерам и частникам, имеющим подворья, планировать продажу на рынках столицы картофеля, овощей, зелени, плодов и ягод в любой удобный для себя день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в области сельского хозяйства # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Экспорт за 111 миллионов долларов: у Московского района появилось более 10 новых рынков сбыта
19 октября 2016 18:26

Экспорт за 111 миллионов долларов: у Московского района появилось более 10 новых рынков сбыта

Новости экономики за 19.10.2016
19 октября 2016 15:50

Новости экономики за 19.10.2016

Хозяйства Минской области завершают уборку картофеля
19 октября 2016 14:57

Хозяйства Минской области завершают уборку картофеля