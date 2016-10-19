Хозяйства Минской области завершают уборку картофеля

Новости Беларуси. Щедрая осень. Минщина вышла на финишную прямую по уборке картофеля. Полностью работы завершат в ближее время.

Между тем, урожайность «второго хлеба» уже составляет более 290 центнеров с гектара, что превышает прошлогодний показатель.

Может похвастаться центральный регион и объемами, и урожайностью сахарной свеклы. И это несмотря на то, что летняя засуха местами повлияла на развитие посевов сладких корнеплодов. В лидерах Минщина и по темпам уборки кукурузы на зерно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

