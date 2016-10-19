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Хозяйства Минской области завершают уборку картофеля

19 октября 2016 14:57
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Новости Беларуси. Щедрая осень. Минщина вышла на финишную прямую по уборке картофеля. Полностью работы завершат в ближее время.

Между тем, урожайность «второго хлеба» уже составляет более 290 центнеров с гектара, что превышает прошлогодний показатель. 

Может похвастаться центральный регион и объемами, и урожайностью сахарной свеклы. И это несмотря на то, что летняя засуха местами повлияла на развитие посевов сладких корнеплодов. В лидерах Минщина и по темпам уборки кукурузы на зерно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 

# Экономика # Уборочная кампания

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