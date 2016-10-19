Экспорт за 111 миллионов долларов: у Московского района появилось более 10 новых рынков сбыта

Новости Беларуси. Лучший результат по экспорту товаров показал Московский район столицы.
Выручка выросла в разы и составила свыше 111 миллионов долларов.
У административно-территориальной единицы в странах мира сегодня около 50 партнеров. А больше десяти из них – это
новые рынки сбыта: Болгария, Испания, Хорватия, Саудовская Аравия, Турция, Япония, Африка.
В Судан экспорт товаров даже увеличился почти в 90 раз. Особый спрос у зарубежных коллег на отечественные лекарства и косметику.
Даже рассматривается вопрос о создании совместного белорусско-индийского производства.
Татьяна Колядко, первый заместитель главы администрации Московского района:
Предприятия Московского района большое внимание уделяют внешнеэкономической деятельности. Основной упор, конечно, на увеличение экспорта. За этот период отмечается положительна динамика: за 8 месяцев темп роста составил 123%.
Предприятия постоянно модернизируются, обновляют свою продукцию. Практически все участвуют в программах импортозамещения, много инновационной продукции. И естественно, это способствуем увеличению конкурентоспособности этой продукции на рынках.
Вместе с взаимовыгодными торговыми отношениями развивается и производственный бизнес.
С начала года здесь трудоустроили около 2000 горожан, создано свыше 1000 новых предприятий.
В Московском районе уже около 5 тысяч микро-, малых и средних организаций, где трудится треть занятых в экономике жителей, а также 10 тысяч индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Примечательно, что малый и средний бизнес Московского района формирует четверть ВВП страны.