Экспорт за 111 миллионов долларов: у Московского района появилось более 10 новых рынков сбыта

Новости Беларуси. Лучший результат по экспорту товаров показал Московский район столицы.

Выручка выросла в разы и составила свыше 111 миллионов долларов.

У административно-территориальной единицы в странах мира сегодня около 50 партнеров. А больше десяти из них – это

новые рынки сбыта: Болгария, Испания, Хорватия, Саудовская Аравия, Турция, Япония, Африка.

В Судан экспорт товаров даже увеличился почти в 90 раз. Особый спрос у зарубежных коллег на отечественные лекарства и косметику.

Даже рассматривается вопрос о создании совместного белорусско-индийского производства.

Татьяна Колядко, первый заместитель главы администрации Московского района:

Предприятия Московского района большое внимание уделяют внешнеэкономической деятельности. Основной упор, конечно, на увеличение экспорта. За этот период отмечается положительна динамика: за 8 месяцев темп роста составил 123%.

Предприятия постоянно модернизируются, обновляют свою продукцию. Практически все участвуют в программах импортозамещения, много инновационной продукции. И естественно, это способствуем увеличению конкурентоспособности этой продукции на рынках.

Вместе с взаимовыгодными торговыми отношениями развивается и производственный бизнес.

С начала года здесь трудоустроили около 2000 горожан, создано свыше 1000 новых предприятий.

В Московском районе уже около 5 тысяч микро-, малых и средних организаций, где трудится треть занятых в экономике жителей, а также 10 тысяч индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.