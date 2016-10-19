Новости экономики за 19.10.2016

Новости Беларуси. Белорусы стали чаще использовать систему безналичных платежей. Доля таких операций в Едином расчетном и информационном пространстве, более известном как ЕРИП, превышает 50%. Уже в октябре во всех отделениях почты станут доступны платежи через эту систему.

СЭКОНОМИТЬ НА ПЛАТЕЖАХ

От 35 копеек до 5 рублей можно сэкономить на безналичных платежах, избежав банковской комиссии.

Многие банки уже давно взимают подобное вознаграждение за платежи наличными. Единое расчетное и информационное пространство позволяет не идти в банк и не стоять в очереди. Достаточно войти в систему интернет-банкинга финансово-кредитного учреждения. Их в ЕРИПе 27. А вот количество видов услуг, за которые можно рассчитаться – более 50 тысяч.

Дмитрий КАЛЕЧИЦ, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Это в целом снимает транзакционные издержки в экономике, то есть товары и услуги становятся быстрее, дешевле, их оказание быстрее можно получить как населению, так и деньги для предприятий приходят быстрее, что естественно даёт важный экономический эффект в целом для экономики. Растёт добавленная стоимость и в целом оборот товаров и услуг в плюс до ВВП.

БРОНЬ НА ТОРГОВЛЮ

20 октября в стране впервые заработает электронная система бронирования торговых и машино-мест для сезонной торговли овощами.

Теперь можно просто зайти на сайт Мингорисполкома и узнать о наличии свободных мест в торговых рядах. Обновляться информация будет ежедневно.

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ

Самый дорогой продукт в мире – съедобное золото. В продаже оно обычно встречается в виде гранул или тончайшей фольги. В зависимости от формы и качества продукта цена за 1 кг колеблется – от 30 до 110 тысяч долларов. Как и другие пищевые добавки, съедобное золото имеет свой шифр – E175.

Белорусский рубль 19 октября продолжил укрепление к корзине валют на фоне снижения стоимости доллара и евро.

Американская валюта подешевела более чем на полкопейки. На 20 октября её курс составит 1 рубль, 91 сотая. Евро потерял 1 копейку. 20 октября по Нацбанку – 2,10. Российская валюта укрепилась на несколько пунктов. За 100 российских можно купить 3 рубля и почти 6 копеек белорусских, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.