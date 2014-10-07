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В поддержку начинающим предпринимателям в Минске создали банк свободных площадей

07 октября 2014 18:05
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Новости Беларуси. Квадратные метры для бизнес-идей. В поддержку начинающим предпринимателям в Минске создали банк свободных площадей.

Информацию об аренде или продаже недвижимости бизнесмены могут получить на сайтах районных администраций или фонда «Минскгоримущество».

Общая площадь, расположение и функциональность – подобрать необходимое помещение бизнесмены могут по ряду параметров. Сегодня в городе в свободных площадях нуждается порядка 70 организаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Антон Краевский, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
За 9 месяцев уже создано более 305 малых производственных предприятий. Из них 148 организаций начали уже выпуск промышленной продукции. Любой предприниматель может выбрать себе подходящую производственную площадь.

# Экономика # Государственная политика в сфере предпринимательства # Государственная политика # Антон Краевский

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