Новости Беларуси. Квадратные метры для бизнес-идей. В поддержку начинающим предпринимателям в Минске создали банк свободных площадей.

Информацию об аренде или продаже недвижимости бизнесмены могут получить на сайтах районных администраций или фонда «Минскгоримущество».

Общая площадь, расположение и функциональность – подобрать необходимое помещение бизнесмены могут по ряду параметров. Сегодня в городе в свободных площадях нуждается порядка 70 организаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Антон Краевский, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

За 9 месяцев уже создано более 305 малых производственных предприятий. Из них 148 организаций начали уже выпуск промышленной продукции. Любой предприниматель может выбрать себе подходящую производственную площадь.