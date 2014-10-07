Новости России. Потери Беларуси от налогового маневра в России будут учтены при распределении пошлин на нефтепродукты. Москва и Минск достигли договоренности о порядке зачисления таможенных пошлин на товар, произведенный из российской нефти в Беларуси. Об этом сообщил российский вице-премьер Аркадий Дворкович в Сочи.

Здесь же 7 октября обсуждали вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в Евразийском экономическом союзе.

Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович и руководитель российского правительства Дмитрий Медведев говорили о состоянии экономик, инвестиционных планах, а также работе в новых условиях, которые определены договором о Евразийском союзе.

Михаил Мясникович отметил, что динамика развития двусторонних отношений носит позитивный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.