«В общей массе нарушений - эти составляют 67%!» Каких налогов не хватает в Беларуси и кто уклоняется от существующих?

Совещание по налогам у президента. Важность этого совещания понятна, поскольку налоги наполняют государственную казну – это главный источник доходов для любого государства. Наверное, поэтому в самых передовых странах самым страшным преступлением считается неуплата подати. А Беларусь как раз таки критиковали за слишком громоздкую систему налогообложения, из-за чего возникают, наверняка, мноогие проблемы. Но вроде бы что-то сдвинулось, и, как мы видим, президент Лукашенко вновь потребовал упростить систему налогообложения и сделать ее более справедливой. Как собирают налоги и кто от них уклоняется, выясняла Илона Волынец.

Екатерина Гайдук, начальник отдела оперативных контрольных мероприятий инспекции по налогам и сборам по Минску:

Здравствуйте. Налоговая инспекция по городу Минску.

То, что ей не всегда рады, Екатерина привыкла. Увы, издержки профессии. И здесь не до распростертых объятий, когда вот такая хрупкая девушка оказывается налоговым инспектором. Екатерина просит продавца пересчитать наличные и сверить с данными кассового аппарата. Ведь, как показывает практика, среди основных нарушений в торговых точках как раз невыдача чеков.

Екатерина Гайдук, начальник отдела оперативных контрольных мероприятий инспекции по налогам и сборам по Минску:

Нарушение порядка приема денежных средств, а также порядка использования кассового оборудования. Эти нарушения, в общей массе выявляемых нарушений, составляют 67%. Отсутствуют документы, подтверждающие приобретение, то есть товар был приобретен нелегально: нет ни накладных, ни грузовых, таможенных деклараций.

Особое внимание инспектора и к товарам, подлежащим маркировке. Отсутствие контрольного знака хотя бы на одном изделии – уже нарушение. Этот небольшой магазин промтоваров открылся в Минске несколько недель назад. Но, похоже, с праздничными шариками здесь поспешили. Целая партия обуви оказалась без маркировки. Товар на сумму более 200 миллионов рублей налоговая конфисковала.

«Заплати налоги и спи спокойно». Этот рекламный слоган Александр называет объективной реальностью. Бизнесмен возглавляет крупную компанию по производству питьевой воды. Продукция успешно конкурирует на отечественном рынке. Есть спрос и за рубежом.

Александр Усенок, учредитель компании по производству питьевой воды:

Допуская, что предприятие какие-то вещи не платит, платит не в срок или что-то нарушает в законодательстве, думаю, это может обратится еще большим обременением для компании. Я привык работать правильно, открыто, поэтому бизнес считаю состоявшимся тогда, когда выплачено все – и заработная плата, и налоги.

Секрет успеха бизнеса – в здоровой конкуренции, рассуждает Александр. И проще все-таки платить налоги, чем штрафы.

Александр Усенок, учредитель компании по производству питьевой воды:

Когда на улице появляется какая-то торговая точка, которая ни с кем не согласована, из-под полы продается товар, за который никто, естественно, никому не платит налоги, это должно в принципе возмущать любого человека.

За последние годы система налогообложения в Беларуси заметно изменилась. Количество налогов уменьшилось, платить стало проще: во многом благодаря переходу на электронное декларирование. За три года в рейтинге Всемирного банка Беларусь поднялась со 183 на 58 место.

Надежда Болдырева, первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минску:

На сегодняшний день в Минске более 50% всех субъектов хозяйствования подключены к системе электронного декларирования. Это значит, что, находясь в дистанционном режиме от налоговых органов, можно подать свою декларацию и заплатить налоги, не появляясь в стенах налоговой инспекции. Это значительно упрощает работу как самого субъекта хозяйствования, так и налоговых органов.

Бурное обсуждение у общественности вызвал новый налог на займы. В народе его окрестили налогом на долги. Разумеется, если вы одолжили у соседа на буханку хлеба, то отчитываться перед налоговой не нужно. А вот откуда взялись деньги на роскошную виллу или машину, придется не только пояснить, но и заплатить налог от суммы. Исключения составят займы от родственников и кредиты в белорусских банках.

Надежда Болдырева, первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минску:

Если вы в качестве источника доходов показываете полученный займ, то, будьте добры, заплатите с него подоходный налог. Но как только вы подтвердите, что ваши доходы позволили вам вернуть взятый займ, подоходный налог будет вам возвращен. То есть это не то, что ты подарил государству и все.

Беларусь по-прежнему остается весьма привлекательной для инвесторов. Причиной тому и грамотная налоговая политика.

Елена Киреева, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой налогов и налогообложения Белорусского государственного экономического университета:

Для иностранного инвестора, который приходит на территорию Республики Беларусь, нет практически никаких экзотических налоговых платежей. То есть он достаточно привычно работает в том правовом поле, в котором он привык работать в Европе, Азии, Америке. На сегодняшний день у нас создано очень много интересных налоговых режимов, которые могут привлекать инвестора. Это и различные анклавы Парка высоких технологий, и новый Китайско-белорусский парк «Камень».

В бизнес-кругах больше всего нареканий на отчисления в Фонд соцзащиты населения. От общей налоговой нагрузки они составляют порядка 70%. Но эксперты констатируют: в социально-ориентированном государстве по-другому может быть едва ли.

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:

В русле мировых тенденций нам не хватает налога на богатство. У нас плоская шкала подоходного налога. Одна из самых низких в мире – мы платим всего 13% от полученных доходов. Но одни получают доходы на уровне пяти миллионов рублей, другие получают доходы на уровне пяти миллионов евро. Понятно, что это несправедливо. Если ты имеешь квадратных метров в городской квартире больше, чем 25 на человека, ты должен платить налог. Если ты имеешь солидный коттедж, ты должен платить налог.

Знаменитая фраза «деньги не пахнут» также связана с налогами. Таков был ответ императора Веспасиана на упрек сына, что отец получает деньги от налога на общественные уборные Рима. Смекалка современных налоговиков ничуть не уступает древнеримской находчивости. Так, например, в Бельгии есть налог на барбекю, в США – на тату и пирсинг, в Венеции - за тень, падающую на муниципальную землю.

Илона Волынец, корреспондент:

ТВ-программы – уже привычная для всех графа в жировках. Сбор за пользование телевизионными услугами существует во многих странах. Но согласились бы вы оплачивать отдельный налог за телевизор? А в Европе это обычная практика. Например, в Великобритании все продавцы телевизоров должны сообщать адреса своих покупателей в специальную базу данных.

А вот Жерар Депардье из-за высоких налогов и вовсе решил сменить гражданство. Французский актер получил российский паспорт, но жить предпочел в Бельгии. Может и не патриотично, зато практично.