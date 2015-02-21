«В разработку вложено 6 миллионов евро, на рекламу потратили 15 миллионов». Чего не хватает белорусским лекарствам?

Это «Картина мира» с Юрием Козиятко. Как и обещал, поговорим о налогах, но сперва – о лекарствах. Не от хорошей жизни вспоминается это слово. Лекарство, разумеется. Налоги как раз таки возникают от хорошей жизни. От очень хорошей – большие налоги! Но и лекарства тоже влияют на качество жизни.

Президент Лукашенко в пятницу посвятил этой теме совещание. Беларусь приступила к производству собственных лекарственных препаратов в больших объемах, чтобы замещать импорт и зарабатывать валюту на соседних рынках. Как это происходит и что из этого может получиться, узнавала Анастасия Иванникова.

Что такое «сегодня и завтра» белорусской фармацевтики?

Наталья Гурина, декан фармацевтический факультет Белорусского государственного медицинского университета, доктор биологических наук, профессор:

Около 40% отечественных лекарственных средств мы поставляем на зарубежный рынок.

Какие существуют особенности и «подводные камни» лекарственного производства?

Геннадий Шутов, руководитель отдела маркетинга фармацевтического предприятия:

На сегодняшний день недостаточно, на мой взгляд, рекламы и доверия белорусского потребителя к белорусским препаратам.

И каков «кредит доверия» белорусских покупателей?

Сегодня белорусская фармацевтическая отрасль – это около трёх десятков предприятий. Как государственных, так и частных. Причём зачастую начинают далеко не с производства – с разработки. Правда пока огромную долю производства занимают так называемые дженерики – аналоги эффективных лекарств, которые выпускают за рубежом. По такому пути идут и в Германии, и во Франции. Однако ставку нужно делать и на инновационные препараты. Сейчас на белорусском рынке их не больше 10%.

Зоя Куваева, заведующий отделом лекарственных веществ Института физико-органической химии НАН Беларуси, доктор химических наук, профессор:

Для того, чтобы наши отечественные лекарственные инновационные средства вошли широко в медицинскую практику, нужна информируемость врачей, очень хорошая реклама и, безусловно, поддержка государства.

Александр Бильдюкевич, директор Института физико-органической химии НАН Беларуси, доктор химических наук, профессор:

Австрийская фирма сделала фильтр очистки воды. В разработку было вложено 6 миллионов евро, а на рекламу этого изделия они потратили 15. И теперь они это спокойно продают по всему миру. У нас, к сожалению, такого механизма не предусмотрено.

Уже к концу нынешнего года лекарственных средств от наших производителей должно быть 50% в денежном выражении. Об этом глава государства говорил ещё в 2010.

Состояние и перспективы фармацевтики на неделе вновь обсуждались у президента.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня производство лекарст является одной из самых доходных и быстро растущих отраслей в мире. И у нас развитие этой отрасли определено долгосрочным приоритетом. В Беларуси создана база для развития фармацевтической промышленности. Мы должны обеспечить население доступными качественными отечественными лекарствами.

Очевидно, задача трудоёмкая. Но вот, к примеру, с качеством вопросов нет. Предусмотрен жёсткий контроль.

Анастасия Иванникова, корреспондент:

Производственный цикл заканчивается проверкой качества готовой продукции в химической лаборатории. К примеру, здесь проверяют чистоту субстанции. Но сначала нужно подготовить качественный раствор.

Такую лабораторную проверку только на этом производстве при Академии наук за три года прошли 8 фармацевтических субстанций и 6 наименований готовых продуктов. Такова «личная арифметика», – рассказывает директор Института биоорганической химии Сергей Усанов. Для разработки оригинального препарата требуется 10, а то и 15 лет. И от 1 до 5 миллиардов долларов. Но тем не менее за разработку новых препаратов белорусские ученые берутся, причем от выпуска получают и прибыль.

Сергей Усанов, директор Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси:

Большое внимание уделяем разработке новых современных технологий, которые даже отсутствуют на Западе. Второй важный подход, который мы используем, это использование комбинаций различных известных субстанций.

В Институте биоорганической химии замечают: все эти подходы, несомненно, в плюс. Ведь полученные таким образом фармацевтические субстанции постепенно вытесняют с внутреннего рынка зарубежные образцы.

Александр Фарина, заместитель начальника по производству и развитию научного-практического центра:

Поскольку субстанция составляет большую часть стоимость готового лекарственного средства, это позволяет нам достичь высокого уровня импортозамещения.

На импортозамещение ориентированы предприятия не только государственные, но и частные. Здесь следят за тенденциями рынка, внедряют европейский опыт, разрабатывают рецептуры и препараты.

Геннадий Шутов, руководитель отдела маркетинга фармацевтического предприятия:

У нас открываются новые современные производства, которые в принципе ничем не уступают зарубежным предприятием, которые поставляют продукцию на наш рынок. И качество субстанций, качество препаратов, эффективность препаратов, их количество также увеличивается.

Пока на внутреннем рынке порядка 40% лекарств белорусского производства. И 45% из них дешевле импортных аналогов. Причём стоимость наших препаратов, как правило, ниже одного доллара.

Анастасия Иванникова, корреспондент:

Давайте сравним два фармацевтических аналога. К примеру, обезболивающее белорусского и импортного производства. Плюсы отечественного лекарства очевидны: низкая стоимость, а как следствие доступность и достойное качество. Это отмечают фармацевты. К слову, доверять белорусским лекарствам начали и наши покупатели.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Наши лекарственные средства, если мы проводим сравнения с импортными аналогами, идентичны, потому что субстанция одна и та же, структура та же, вспомогательные вещества те же. Эффективность тоже доказана.

И качество, и широкий ассортимент, и эффективность уже оценили, причём не только белорусы и россияне. Фармацевтическая отрасль нашей страны ориентирована на экспорт.

Наталья Гурина, декан фармацевтический факультет Белорусского государственного медицинского университета, доктор биологических наук, профессор:

Около 40% отечественных лекарственных средств мы поставляем на зарубежный рынок - в 29 стран мира. Основные наши потребители - страны бывшего Советского союза. Даже Соединенные Штаты.

Очевидно, подпись «сделано в Беларуси» уже показатель качества. С некоторых пор и на рынке лекарственных средств. Кстати, по прогнозам только в 2015 году в Беларуси должны освоить производство 140 новых лекарств.