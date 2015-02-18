Александр Лукашенко просит снять всякие ограничения в сотрудничестве Беларуси с Европейским банком реконструкции и развития

Новости Беларуси. В новой стратегии взаимоотношений Беларуси с Европейским банком реконструкции и развития на 2016-2018 годы возможно будут фигурировать и наши госпредприятия. 18 февраля эту тему обсуждали у главы государства.

Беларусь стала членом ЕБРР в 1992 году. На протяжении последних лет сотрудничество характеризуется движением вперед. Александр Лукашенко предложил Президенту Европейского банка реконструкции и развития Суме Чакарбарти проекты в сфере ЖКХ, транзитных магистралей и агробизнеса. Речь шла и о снятии ограничений по сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейский банк реконструкции и развития — крупнейший инвестор в регионе. Он, как правило, инвестирует в частные предприятия вместе с коммерческими партнерами. В 34 странах финансирует как новые производства, так и действующие фирмы. Помимо выдачи денег, он привлекает и значительные объемы прямых иностранных инвестиций.

Завод по производству электротранспорта в Фаниполе — яркий пример такого сотрудничества. Там во время двухдневного визита в Беларусь побывал и Президент европейского банка реконструкции и развития. Именитый финансист Сума Чакрабарти в Беларуси впервые. 18 февраля он встретился с Александром Лукашенко.

Президент Беларуси поблагодарил Европейский банк реконструкции и развития за сотрудничество. Свыше полутора миллиардов долларов поступило от этой крупнейшей финансовой структуры на реализацию инвестпроектов в нашей стране. Уже в планах и будущий документ — новая стратегия сотрудничества на 2016-2018 годы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я бы вас очень просил, поскольку вы уже приехали к нам, после изучения ситуации в нашей стране, чтобы банк снял всякие ограничения по сотрудничеству с Беларусью, особенно что касается государственных предприятий. Мы как государство, наше Правительство будет гарантировать надежность этого сотрудничества.

Сума Чакрабарти, президент Европейского банка реконструкции и развития:

На протяжении трех лет у нас было очень хорошее взаимодействие между банком и вашей страной. Мы инвестировали 700 млн евро. И это несмотря на ограничения. Я горжусь тем, что вы смогли привлечь в Беларусь хороших инвесторов.

Евробанк реконструкции и развития планирует сотрудничать с госсектором Беларуси через проекты государственно-частного партнерства. Сейчас усиливают работу по привлечению крупных инвесторов в страну.

Беларусь предлагает новые направления сотрудничества. Сферы различные — от агробизнеса до строительства транспортных магистралей. Александр Лукашенко предложил рассмотреть проекты и сферы ЖКХ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это будет к месту, поскольку мы занялись серьезным реформированием системы ЖКХ.

Вы знаете, что сложилась патовая ситуация с транзитом с востока на запад и наоборот в связи с событиями в Украине. Таким образом, остается одно более-менее безопасное и надежное направление – Беларусь. В связи с увеличившимся потоком транспорта через Беларусь мы боимся перегруженности нашей инфраструктуры, поэтому оперативно и массированно ведем модернизацию транспортной системы. Как автомобильной, так и железнодорожной. Мы Всемирный банк просили поддержки, и они нам, спасибо, не отказывают. Мы также просили бы и вашей поддержки. И мы в течение ближайших двух лет смогли бы решить эту проблему, потому что могут наступить времена, когда мы просто не сможем такую массу транспорта пропустить через Беларусь.

Еще одно направление, которым мы серьезно занимаемся, вы об этом знаете, – агробизнес. Если вы сочтете нужным участвовать в этих проектах, мы также будем вам благодарны.

В разговоре затронули и «больной» вопрос.

Денежные средства, которые поступают в Беларусь от Европейского банка реконструкции и развития попадают к нам через дочерние российские банки. Александр Лукашенко предложил рассмотреть другие варианты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня Россия находится под санкциями. И если эти санкции вы распространите на эти банки, то мы можем потерять финансирование вашего банка на Беларусь. Этого допустить нельзя. Надо найти выход из этой ситуации. Мы готовы как предложить варианты, так и рассмотреть ваши предложения по углублению сотрудничества не только с Беларусью, но, возможно, через Беларусь с другими государствами - это как вы решите.

Европейский банк реконструкции и развития обещает компенсировать Беларуси выпадающие объемы финансирования, которые к нам поступают через Россию. Вопрос изучат эксперты.

Сума Чакрабарти, президент Европейского банка реконструкции и развития:

Мы сейчас не можем предлагать проекты в вашей стране, в которых задействованы банки с российским капиталом. Поэтому одна из основных задач для нас на ближайшее время – поиск возможностей, которые позволят компенсировать недостающий объем инвестиций.

Перспективы реализации проектов в Беларуси с поддержкой крупнейшего финансового ведомства обсуждали 18 февраля и в МИД нашей страны. Европейский банк реконструкции и развития намерен увеличивать финансирование малого и среднего бизнеса.